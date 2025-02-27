Сухой Лог пополняется российской буровой техникой

Сухой Лог пополняется российской буровой техникойСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ПАО «Полюс» ввело в эксплуатацию на крупнейшем российском золоторудном месторождении «Сухой Лог» в Иркутской области новый буровой станок, способный бурить 30-метровые скважины для взрывных работ. Станок БС-215 выпущен Копейским машиностроительным заводом (Челябинская область).
В стадии монтажа ещё 2 аналогичных станка. Летом прошого года на месторождении в работу были запущены 2 воронежские самоходные буровые установки СБШ-250.
Техника спроектирована специально для суровых климатических условий. Установка компактная и мощная — быстро работает и поддерживает производительность круглосуточно.
Кроме того были закуплены пневмоударники с различными диаметрами бурового долота, чтобы провести испытания в рамках программы по увеличению скорости бурения при работе с упорной рудой.
В ближайшие месяцы парк техники пополнится ещё тремя такими установками. А в будущем также ожидается поступление двух буровых установок, крупнотоннажного экскаватора с ковшом объемом 20 м? и восьми автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн.
https://vk.com/...p9evpu636589326
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