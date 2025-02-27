Сухой Лог пополняется российской буровой техникой

© metalinfo.ru

ПАО «Полюс» ввело в эксплуатацию на крупнейшем российском золоторудном месторождении «Сухой Лог» в Иркутской области новый буровой станок, способный бурить 30-метровые скважины для взрывных работ. Станок БС-215 выпущен Копейским машиностроительным заводом (Челябинская область).

В стадии монтажа ещё 2 аналогичных станка. Летом прошого года на месторождении в работу были запущены 2 воронежские самоходные буровые установки СБШ-250.

Техника спроектирована специально для суровых климатических условий. Установка компактная и мощная — быстро работает и поддерживает производительность круглосуточно.

Кроме того были закуплены пневмоударники с различными диаметрами бурового долота, чтобы провести испытания в рамках программы по увеличению скорости бурения при работе с упорной рудой.

В ближайшие месяцы парк техники пополнится ещё тремя такими установками. А в будущем также ожидается поступление двух буровых установок, крупнотоннажного экскаватора с ковшом объемом 20 м? и восьми автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн.

https://vk.com/...p9evpu636589326

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен