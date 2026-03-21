В Балаганске открылся новый ФОК
В Иркутской области, в посёлке Балаганск, состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым полем. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса — долгожданное событие и большой праздник для жителей Балаганска. Сегодня здесь есть все условия для проведения тренировок и соревнований различного уровня. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, состоящий из трех блоков, имеет универсальный спортивный зал, где можно проводить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу и другим видам спорта, два тренажерных зала, раздевалки, тренерские и другие административные и вспомогательные помещения.
