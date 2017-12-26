Росатом полностью выполнил государственный оборонный заказ 2017 года

Госкорпорация «Росатом» полностью выполнила государственный оборонный заказ 2017 года, об этом говорится в новогоднем поздравлении работникам и ветеранам российской атомной отрасли генерального директора Росатома.

Надежное обеспечение обороноспособности России — главный приоритет работы атомной отрасли. Росатом совместно с министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения вооруженных сил РФ гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания.

Росатом выполняет гособоронзаказ в рамках работы своего ядерного оружейного комплекса, а также участвуя в создании неядерных вооружений. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками.

Росатом — единственная российская структура, регулярно, из года в год на 100% выполняющая гособоронзаказ, ранее в нынешнем году заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, возглавлявший отечественную атомную отрасль в 2005-2016 годах.