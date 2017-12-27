«ИЖСТАЛЬ» увеличила производство быстрорежущих марок стали

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По сообщению пресслужбы ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») компания, по сравнению с 2016 годом на 47% увеличила производство высокомаржинальной металлопродукции из быстрорежущих марок стали.

Эти марки стали применяются для изготовления металлорежущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания. Такая сталь обладает высокой стойкостью к разрушению, твёрдостью и жаропрочностью.

Из быстрорежущих марок стали «Ижсталь» производит горячекатаный, калиброванный, обточенный прокат. Эта сталь поставляется на ведущие отечественные предприятия ВПК и автомобилестроения: «Концерн Калашников», «Воткинский завод», «Казанский вертолетный завод», «Компания «Сухой», «Камаз», «АЗ «Урал», «УАЗ» и другие. Налажен экспорт в Республику Беларусь на заводы «МАЗ» и «Белкард».

"Ижсталь» является единственным в России производителем холоднокатаной ленты из быстрорежущих марок стали толщиной от 1,5 до 3,8 мм. Она также экспортируется на Могилевский и Минский инструментальные заводы.

«Для «Ижстали» быстрорежущие марки стали — один из самых доходных видов продукции. В перспективе объем их производства планируем увеличить», — прокомментировал управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.