На Чепецком механическом заводе начато производство специальных стальных труб для ядерной энергетики

На Чепецком механическом заводе начато производство специальных стальных труб для ядерной энергетикиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Чепецком механическом заводе в г. Глазов Удмуртии введён в промышленную эксплуатацию участок для производства уникальных труб из нержавеющей стали круглого и шестигранного сечения.
Вся продукция предназначена для использования в активной зоне инновационного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, который строится в Северске Томской области в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв».
По производственной цепочке продукция участка Чепецкого механического завода будет поставляться на другое предприятие Топливного дивизиона «Росатома» — Новосибирский завод химконцентратов. И шестигранные, и круглые трубы являются заготовками для производства металлических комплектующих ядерного топлива БРЕСТ-ОД-300. Кроме того, шестигранные трубы будут использоваться для изготовления блоков отражателей и блоков защиты, которые установят в реактор вместе с имитаторами топливных кассет, и далее они останутся в реакторе на постоянной основе даже после выгрузки имитационной зоны и стартовой загрузки ядерного топлива. Круглые трубы, в свою очередь, будут использоваться при изготовлении металлических комплектующих для ТВС активной зоны. Из Новосибирска комплектующие направят в Северск на Модуль фабрикации/рефабрикации уран-плутониевого СНУП-топлива, который уже построен в составе Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения.
Для организации производства в Глазове приобретено около 30 единиц нового технологического оборудования, большая его часть создана специально для Чепецкого механического завода и не имеет аналогов в стране. Например, на участке разместился 40-метровый прокатный стан для профилирования шестигранных труб — это единственный в России комплекс для подобного вида работ. Он позволяет формировать шестигранную трубу из круглой заготовки методом профилирования, тогда как в обычной практике шестигранные трубы получают методом проката.
В настоящее время на участке отрабатывается технология производства нового вида труб. На начальном этапе на участке предполагается задействовать порядка 15 человек, с увеличением производственной программы штат планируется увеличить более чем в 2 раза. К работе привлекают высококвалифицированных рабочих, прошедших специализированное обучение работе на уникальных единицах основного оборудования.
«Большая честь быть причастными к проекту мирового значения. Мы с нуля осваиваем новые виды продукции и технологии, которые станут основой для стратегического проекта атомной промышленности. Создание участка — одна из ключевых вех в формировании энергосистемы IV поколения. Уже в ближайшие месяцы мы планируем изготовить первую партию высокотехнологичных труб», — отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.
Для справки:
Новый участок АО ЧМЗ разместился на площадях ранее законсервированного корпуса по производству йодидного циркония. Всего за год здание реконструировали, был проведен полный демонтаж старого оборудования и внутренних конструкций. Заново проложены новые инженерные коммуникации, укреплены строительные конструкции, проведены внутренние отделочные работы в соответствии с современными требованиями к производственным помещениям. Общая площадь нового участка составляет более 6 тыс. кв. метров. Здесь будут выполняться все основные операции: от механической обработки заготовок на токарных станках, проката круглых труб и профилирования в шестигранные, термообработки для получения необходимой структуры металла и механических свойств до проведения ультразвукового и инструментального контроля готовой продукции.
При проектировании технологии закладывали современные ресурсо- и природосберегающие решения. В частности, парк оборудования укомплектован установкой гидроабразивной очистки. В отличие от химической обработки труб, такой способ благоприятно сказывается на качестве продукции, уменьшении коррозии и позволит минимизировать объем побочных продуктов в процессе обработки. Система очистки функционирует в замкнутом режиме и позволяет использовать абразив с водой многократное количество циклов.
БРЕСТ-ОД-300 станет первой в мире реакторной установкой со свинцовым теплоносителем, в его архитектуре заложены принципы так называемой естественной безопасности. Эффективность реактора будет также обеспечена за счет использования инновационного СНУП-топлива. Оно полностью состоит из вторичных продуктов ядерного топливного цикла — обедненного урана и плутония. Таким образом, его производство и внедрение позволит многократно расширить ресурсную базу атомной энергетики, перерабатывать облученные ТВС для производства свежего топлива вместо хранения, а также радикально сократить образование ядерных отходов и их активность.
Реакторы на быстрых нейтронах
В реакторах на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики, используется около 1% урана, оставшиеся 99% направляются на временное хранение или утилизируются как радиоактивные отходы. Преимущество реакторов на быстрых нейтронах — способность эффективно использовать для производства энергии вторичные продукты топливного цикла (в частности, плутоний). При этом обладая высоким коэффициентом воспроизводства, «быстрые» реакторы могут производить больше потенциального топлива, чем потребляют, а также «дожигать» (то есть утилизировать с выработкой энергии) высокоактивные трансурановые элементы (актиниды).
Энергосистемы IV поколения
Согласно классификации, принятой МАГАТЭ, IV поколение ядерных энергетических систем предполагает применение различных технологий, которые объединены общим результатом — более высокой эффективностью использования топлива, увеличенной безопасностью, энергоэффективностью, сокращением отработавшего ядерного топлива
Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов. Россия является одним из лидеров в разработке технологий IV поколения: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.
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