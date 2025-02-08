На Чепецком механическом заводе начато производство специальных стальных труб для ядерной энергетики

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На Чепецком механическом заводе в г. Глазов Удмуртии введён в промышленную эксплуатацию участок для производства уникальных труб из нержавеющей стали круглого и шестигранного сечения.

Вся продукция предназначена для использования в активной зоне инновационного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, который строится в Северске Томской области в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв».

По производственной цепочке продукция участка Чепецкого механического завода будет поставляться на другое предприятие Топливного дивизиона «Росатома» — Новосибирский завод химконцентратов. И шестигранные, и круглые трубы являются заготовками для производства металлических комплектующих ядерного топлива БРЕСТ-ОД-300. Кроме того, шестигранные трубы будут использоваться для изготовления блоков отражателей и блоков защиты, которые установят в реактор вместе с имитаторами топливных кассет, и далее они останутся в реакторе на постоянной основе даже после выгрузки имитационной зоны и стартовой загрузки ядерного топлива. Круглые трубы, в свою очередь, будут использоваться при изготовлении металлических комплектующих для ТВС активной зоны. Из Новосибирска комплектующие направят в Северск на Модуль фабрикации/рефабрикации уран-плутониевого СНУП-топлива, который уже построен в составе Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения.

Для организации производства в Глазове приобретено около 30 единиц нового технологического оборудования, большая его часть создана специально для Чепецкого механического завода и не имеет аналогов в стране. Например, на участке разместился 40-метровый прокатный стан для профилирования шестигранных труб — это единственный в России комплекс для подобного вида работ. Он позволяет формировать шестигранную трубу из круглой заготовки методом профилирования, тогда как в обычной практике шестигранные трубы получают методом проката.

В настоящее время на участке отрабатывается технология производства нового вида труб. На начальном этапе на участке предполагается задействовать порядка 15 человек, с увеличением производственной программы штат планируется увеличить более чем в 2 раза. К работе привлекают высококвалифицированных рабочих, прошедших специализированное обучение работе на уникальных единицах основного оборудования.

«Большая честь быть причастными к проекту мирового значения. Мы с нуля осваиваем новые виды продукции и технологии, которые станут основой для стратегического проекта атомной промышленности. Создание участка — одна из ключевых вех в формировании энергосистемы IV поколения. Уже в ближайшие месяцы мы планируем изготовить первую партию высокотехнологичных труб», — отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

Для справки:

Новый участок АО ЧМЗ разместился на площадях ранее законсервированного корпуса по производству йодидного циркония. Всего за год здание реконструировали, был проведен полный демонтаж старого оборудования и внутренних конструкций. Заново проложены новые инженерные коммуникации, укреплены строительные конструкции, проведены внутренние отделочные работы в соответствии с современными требованиями к производственным помещениям. Общая площадь нового участка составляет более 6 тыс. кв. метров. Здесь будут выполняться все основные операции: от механической обработки заготовок на токарных станках, проката круглых труб и профилирования в шестигранные, термообработки для получения необходимой структуры металла и механических свойств до проведения ультразвукового и инструментального контроля готовой продукции.

При проектировании технологии закладывали современные ресурсо- и природосберегающие решения. В частности, парк оборудования укомплектован установкой гидроабразивной очистки. В отличие от химической обработки труб, такой способ благоприятно сказывается на качестве продукции, уменьшении коррозии и позволит минимизировать объем побочных продуктов в процессе обработки. Система очистки функционирует в замкнутом режиме и позволяет использовать абразив с водой многократное количество циклов.

БРЕСТ-ОД-300 станет первой в мире реакторной установкой со свинцовым теплоносителем, в его архитектуре заложены принципы так называемой естественной безопасности. Эффективность реактора будет также обеспечена за счет использования инновационного СНУП-топлива. Оно полностью состоит из вторичных продуктов ядерного топливного цикла — обедненного урана и плутония. Таким образом, его производство и внедрение позволит многократно расширить ресурсную базу атомной энергетики, перерабатывать облученные ТВС для производства свежего топлива вместо хранения, а также радикально сократить образование ядерных отходов и их активность.

Реакторы на быстрых нейтронах

В реакторах на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики, используется около 1% урана, оставшиеся 99% направляются на временное хранение или утилизируются как радиоактивные отходы. Преимущество реакторов на быстрых нейтронах — способность эффективно использовать для производства энергии вторичные продукты топливного цикла (в частности, плутоний). При этом обладая высоким коэффициентом воспроизводства, «быстрые» реакторы могут производить больше потенциального топлива, чем потребляют, а также «дожигать» (то есть утилизировать с выработкой энергии) высокоактивные трансурановые элементы (актиниды).

Энергосистемы IV поколения

Согласно классификации, принятой МАГАТЭ, IV поколение ядерных энергетических систем предполагает применение различных технологий, которые объединены общим результатом — более высокой эффективностью использования топлива, увеличенной безопасностью, энергоэффективностью, сокращением отработавшего ядерного топлива и т. п.

Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов. Россия является одним из лидеров в разработке технологий IV поколения: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

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