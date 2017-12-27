В Кумертау отремонтировали и модернизировали 10 вертолётов для Минобороны России

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Он может обнаружить, отследить и уничтожить цель даже в самых сложных метеоусловиях. Уникальный Ка-27, созданный кумертаускими вертолётостроителями ещё в советское время, до сих пор считается грозой подводных лодок. И вот спустя 30 лет эта винтокрылая машина получила вторую жизнь. Обновлённый Ка-27М уже испытали лётчики.

Тактические задачи Ка-27М может выполнять как в одиночку, так и в составе группы. КумАПП отремонтировал и модернизировал 10 таких боевых «вертушек» для Министерства обороны страны.

В этом году парк госавиации специального назначения пополнили и корабельные вертолёты Ка-226Т. В отличие от своего «сухопутного» собрата — он может работать в условиях агрессивной морской среды, а ещё имеет систему складывания лопастей несущего винта. Сейчас КумАПП продолжает собирать эти вертолёты — ими уже заинтересовались другие страны.

Всего в этом году кумертауское авиапредприятие подготовило 19 вертолётов. Завод загружен контрактами и на следующий год.

А ведь ещё 5 лет назад предприятие переживало не лучшие времена, казалось, что шансов расплатиться с долгами не было. Тогда ситуацию на контроль взял глава республики. Совместно с холдингом «Вертолёты России» для кумертауского завода разработали программу финансового оздоровления — появились госзаказы, постоянные контракты. И то, что сейчас происходит на заводе — работники называют вторым дыханием.