«Акватикс-Про» первой в стране начала производить гидротермокостюмы для пассажиров вертолета

Гидротермокостюм для пассажира вертолета

В условиях долгожданного ухода с российского рынка западных брендов компания «Акватикс-Про», известная своими спасательными и водолазными гидрокостюмами, объявила о запуске нового направления — разработка и производство авиационных гидротермокостюмов.

Специалисты компании провели тщательный анализ современных мировых решений в разработке и изготовлении специальных вертолетных гидротермокостюмов. Результаты исследования легли в основу технического задания для конструкторов. Главной задачей стало создание экипировки, способной выдерживать сложные и агрессивные условия эксплуатации. Конструкция костюма позволяет оперативно производить ремонт и при необходимости заменять детали костюма.

Основными потребителями новой продукции станут вертолетные компании, выполняющие оффшорные работы. Новинка ориентирована на узкую, но перспективную нишу — пассажиры вертолетов, перевозящих персонал на морские платформы и надводные сооружения. Конструкция костюма адаптирована под характер движений на борту воздушного судна.

Уникальность костюма заключается в использовании «умного» материала термоподстежки, который обеспечивает температурный комфорт, снижает тепловую нагрузку на организм человека во время полетов и защищает человека от переохлаждения не менее шести часов. Капюшон препятствует попаданию брызг в лицо, а интегрированный надувной элемент в воротнике удерживает голову над водой. По запросу костюм может быть дополнен аварийной дыхательной системой со сжатым воздухом АДС «Борей» и антенным модулем для персонального поискового маяка (GLONASS / GPS / AIS). Совместно с «Роскосмосапо» разработан противоударный пластиковый модуль для надежной фиксации поискового маяка.

Перед выходом на рынок изделие прошло несколько этапов испытаний: добровольцы прыгали в костюмах с 10-метровой вышки и находились в них до шести часов в ледяной воде. Модернизация костюма продолжается и сегодня — компания следит за тенденциями рынка. Таким образом, «Акватикс-Про» не только расширяет ассортимент, но и укрепляет позиции на рынке снаряжения для работы в экстремальных условиях.

Гидрокостюмы «Акватикс-Про» вошли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ

Включение продукции в реестр дает серьезное конкурентное преимущество — заказчики могут быть уверены в высоком качестве и надежности выпускаемой продукции.

На данный момент в каталог продукции ГИСП Минпромторга включено 10 товаров «Акватикс-Про» — водолазные гидрокостюмы ГКВ-21 «Сахалин» и ГКВ-20 «Балтика», гидрокостюмы спасателя ГКС-1 «Альфа» и «Альфа» Про, ГКС-2 «Полярный» и «Полярный» Про, ГКС-3 «Эльбрус» Про, ГКС-8 «Омега» и «Омега» Про, ГКС-8 «Уран».

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