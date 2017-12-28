На противодиверсионном катере 21980 «Грачонок» Тихоокеанского флота поднят Андреевский флаг
Новый противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» поступил на вооружение в соединение кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке. В торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на противодиверсионном катере приняли участие командование группировки войск и сил, ветераны военной службы, юнармейцы и ученики средней школы. Новый корабль поступил в рамках программы модернизации и перевооружения Вооруженных Сил России. Это уже четвертый катер, который прибыл на Тихоокеанский флот. «Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей. Катер оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малогабаритных и малозаметных, таких, как боевые пловцы.
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