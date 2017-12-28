Добавить статью
Армия и Флот

На противодиверсионном катере 21980 «Грачонок» Тихоокеанского флота поднят Андреевский флаг

  •  © function.mil.ru

Новый противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» поступил на вооружение в соединение кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке. В торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на противодиверсионном катере приняли участие командование группировки войск и сил, ветераны военной службы, юнармейцы и ученики средней школы. Новый корабль поступил в рамках программы модернизации и перевооружения Вооруженных Сил России. Это уже четвертый катер, который прибыл на Тихоокеанский флот. «Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей. Катер оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малогабаритных и малозаметных, таких, как боевые пловцы.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12156622@egNews

флот, ТОФ, 21980, Грачонок, катер, ПРДКА, ОСК, Камчатка
  • Katamaran Katamaran
    28.12.1710:18:49

    Огласите, пожалуйста, номер товарища!

    #991863
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      28.12.1711:08:00

      Бортовой номер товарища 994 (строительный № 8005). Название пока не известно

      •  © topwar.ru

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~11:09 28.12.17
      #991876
  • Seriomilander Seriomilander
    28.12.1712:32:36

    Интересно, сколько положено «Грачат» на Балтике и Каспии? 2+2? 3+1? Или заложат еще и будет 3+3? Или 6+3? Однако новые закладки иду уж для Росгвардии…

    Зеленодольск уже построил 6 «Грачат» для ЧФ.

    Вымпел построил 4 + 2 в постройке, итого 6 «Грачат» для СФ.

    Восточная построила 4 + 2 в постройке, итого 6 «Грачат» для ТОФ.

    Ну и в Зеленодольске построили по 1 «Грачонку» для БФ и Кфл, а еще 2 в постройке.

    Отредактировано: Seriomilander~12:32 28.12.17
    #991909
    • Валерий Лавриненко Валерий Лавриненко
      28.12.1713:31:22

      «Вымпел» больше «Грачат» не строит. Сдано 4 корабля.

      #991931
      • Seriomilander Seriomilander
        28.12.1713:51:28

        Где-то видел строительные номера 1225-1226. Если так, то для СФ, в принципе, и 4 достаточно. Печально, я думал, что будет по 6 на все 4 флота.

        #991941
        • Валерий Лавриненко Валерий Лавриненко
          28.12.1713:58:27

          1225,1226 были в контракте. Потом программу урезали, у сожалению. Грачата постройки Вымпела самые качественные, сделанные на совесть.

          #991945
    • Нет аватара Ил-2
      28.12.1713:49:23

      Судя по такому пристальному вниманию к этим судам — угроза от боевых пловцов потенциального противника существует реально и нешуточная

      #991937
      • Human RS Human RS
        28.12.1714:39:00

        Более чем серьезная угроза…

        ©Видео с youtube.com

        #991955
        • Нет аватара Ил-2
          28.12.1714:56:10

          Красиво конечно, подошли как в тире стрельнули) Ни тебе ПВО ни береговой обороны)

          Фантасты снимали

          Отредактировано: Ил-2~15:55 28.12.17
          #991958
          • Human RS Human RS
            28.12.1716:20:09

            Ну само видео это рекламная постановка, вот только парни в гидрокостюмах и с ребризерами не актеры, а специалисты одного из самых опасных и отлично оснащенных спецподразделений в мире. Не стоит их недооценивать.

            #991978
  • Nack Nack
    28.12.1713:14:21

    А почему на них не ставят боевые модули с дистанционным управлением — скорость приличная, мореходность то-же, а боец за ручной турелью как-то не к месту, по-моему…

    #991928
    • Нет аватара Сергей40
      28.12.1713:36:29

      Он к тому же ещё и стоит. Как можно вести огонь из пулемёта стоя не представляю.

      #991932
      • Нет аватара Ил-2
        28.12.1713:50:05

        Ну тут главное его не держать в руках)))

        #991938
  • Нет аватара altman66
    28.12.1716:38:30

       еще один под елочку

    #991987
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,