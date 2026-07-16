Ярусолов-процессор «Марлин» отчалил от причала «Северной верфи» в Петербурге и взял курс на порт приписки — Мурманск. Судно построено в рамках госпрограммы «Квоты под киль» и станет вторым в серии проекта МТ1112XL. Головное судно «Гандвик-1» уже больше года работает в Северном бассейне.

В Баренцевом море «Марлин» пройдет промысловые испытания. После этого он примет на борт снасти и наживку и выйдет на промысел. Судно предназначено для добычи трески, пикши, зубатки, палтуса и других видов рыб в Баренцевом, Норвежском и Северном морях. Способ лова — ярусный, один из самых экологичных: он не повреждает морское дно и сохраняет среду обитания рыб.

На испытаниях специалисты проверили главную энергетическую установку, системы управления, связи, навигацию, судовые механизмы. Отдельно тестировали рыбоперерабатывающую фабрику, морозильные установки и бытовую инфраструктуру. Все этапы пройдены успешно. Судно передали заказчику 2 июня после церемонии поднятия государственного флага, теперь оно на гарантийном обслуживании.

На борту «Марлина» — фабрика полного цикла: оборудование для глубокой переработки, заморозки и хранения улова. Автономность судна — 45 суток, объем морозильного трюма — около 600 тонн готовой продукции. Высокий уровень автоматизации позволяет сократить влияние человеческого фактора и повысить эффективность работы, рассказали в ОСК.

Судно длиной 58 метров и шириной 13 метров имеет водоизмещение 2200 тонн, развивает скорость до 10,6 узлов. Мощность главных двигателей — 2,7 МВт. Судно способно добывать до 25 тонн рыбы в сутки, экипаж — 36 человек. Класс судна — КМ ⍟ Ice3 AUT1-ICS OMBO (REF) Fishing Vessel — позволяет вести промысел в ледовых условиях.