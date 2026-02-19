Объединенная судостроительная корпорация в лице Центра продуктовой специализации «ОСК-Движение» и Инжиниринговый центр «Кронштадт» подписали первый контракт в рамках проекта по созданию линейки отечественных судовых малооборотных двигателей.

Стороны планируют разработать и произвести ряд высокотехнологичных узлов оборудования для российского гражданского флота, чтобы обеспечить соответствие требованиям классификационных обществ и будущих заказчиков.

В рамках стартового этапа сотрудничества планируется выполнение комплекса инженерных работ с последующей разработкой рабочей конструкторской документации (РКД) и изготовлением опытно-промышленного образца одного из ключевых компонентов МОД. Такой формат позволяет своевременно начать детальное проектирование и испытания, одновременно формируя задел для локализации производства высокотехнологичных узлов на российских производственных площадках.

«Инжиниринговый центр „Кронштадт“ станет для ОСК надежным партнером в части наиболее сложных узлов малооборотного двигателя. Центр будет разрабатывать конструкторскую документацию, а также производить опытные образцы сложных систем и компонентов для МОД», — подчеркнул заместитель генерального директора ОСК по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко.

Проект по созданию отечественных малооборотных двигателей реализуется ОСК в рамках стратегии развития до 2036 г. Завершен первый этап работ — формирование специализированного конструкторского бюро и предпроектная проработка, который создал основу для перехода к разработке технического проекта, РКД и организации производства, а соглашение с Инжиниринговым центром «Кронштадт» позволяет корпорации ускорить реализацию следующей фазы и подготовку к выпуску первого отечественного МОД в 2027-2028 годах.

В настоящее время ОСК развивает собственные компетенции в области проектирования и строительства крупнотоннажных судов для гражданского флота. Важнейшим условием для увеличения в сжатые сроки численности крупнотоннажного гражданского флота в нынешних геополитических условиях является производство собственных современных судовых двигателей мощностью более 7 МВт. Создание собственных МОД поспособствует решению стратегической государственной задачи по укреплению технологического суверенитета и статуса России в качестве великой морской державы.