8 вертолётов Ка-52 переброшены с завода ОАО «Камов» в Псковскую область для нового авиаполка ЗВО

Завершилась переброска восьми вертолетов Ка-52 с завода изготовителя на аэродром Остров в Псковской области для укомплектования вновь сформированного полка армейской авиации Западного военного округа. Все пилоты авиаполка прошли переподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации (г. Торжок). После окончательной сборки вертолеты пройдут комплексную проверку всех систем, радиоэлектронного оборудования, работы двигателя. Пилотами будут выполнены контрольные полеты, после чего в январе 2018 года Ка-52 будут перебазированы в отдельный вертолетный полк, дислоцированный в Смоленской области.

Справочно: Ка-52 «Аллигатор» — российский многоцелевой всепогодный двухместный боевой вертолёт представляющий собой дальнейшее развитие модели вертолёта Ка-50 «Чёрная акула». При создании вертолёта было использовано до 85% узлов и агрегатов Ка-50, что не только упрощает организацию его серийного производства, но и облегчает его освоение лётными частями. Он предназначен для решения широкого круга боевых задач днём и ночью в любое время года с применением всех средств поражения.