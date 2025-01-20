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d-tatarinov 20 января 2025, 11:39 225 Авиация

Ростех поставил российским авиакомпаниям 14 новых вертолетов.

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 © t.me

Наш холдинг «Вертолеты России» передал 14 новых Ми-8МТВ-1 отечественным авиакомпаниям.

Десять «восьмерок» предназначены для «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Машины будут перевозить пассажиров и грузы в интересах нефтегазовых компаний, выполнять санитарные задания и другие авиационные работы. Сегодня перевозчик обладает самым большим парком новейших Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ в России.

 © t.me

Еще четыре вертолета пополнят парки авиакомпаний «Конверс Авиа», «Комиавиатранс», «ЛИДЕР» и «2-й Архангельский объединенный авиаотряд».

Новые «восьмерки» могут оснащаться дополнительными топливными баками емкостью 915 литров. Это позволяет преодолевать большие расстояния без дозаправки — до 1050 км. Многоцелевые Ми-8МТВ-1 способны перевозить грузы массой до 4 тонн, машины также при необходимости оснащаются медицинскими модулями.

Конструкция и оборудование «восьмерок» позволяет эксплуатировать машины в экстремальных условиях, при автономном базировании на необорудованных площадках. Эти качества особенно востребованы в труднодоступных районах Арктики и Дальнего Востока.

Всего в 2024 году холдинг «Вертолеты России» поставил по контракту с Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 40 многоцелевых Ми-8МТВ-1.

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Источник: https://t.me/rostecru

Вертолеты России
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