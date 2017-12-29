На ЧМЗ создано первое в России высокотехнологичное производство оксида гафния

На Чепецком механическом заводе (Удмуртия, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») впервые в России создано производство оксида гафния.

Особенность технологии состоит в том, что сырьём для изготовления нового коммерческого продукта служат собственные гидрометаллургические отходы производства реакторного циркония.

Разработка специалистов Чепецкого механического завода является уникальной, поскольку впервые в России в рамках одного предприятия создан полный технологический цикл производства оксида гафния: от вскрытия циркониевой руды с последующей очисткой от циркония и примесных элементов до готовой продукции с содержанием основного вещества не менее 99%.

«Впервые мы получили очищенный оксид гафния из собственного сырья», — отмечает инженер-исследователь Владимир Кочугов.

Технология разработана специалистами центральной научно-исследовательской лаборатории завода под руководством Александра Зиганшина совместно с сотрудниками гидрометаллургического цеха циркониевого производства. В 2017 году по данной технологии уже изготовлено и реализовано порошка очищенного оксида гафния на сумму более 1 миллиона рублей.

Высокотехнологичный продукт применяется для получения бескислородных соединений (карбидов, боридов, нитридов), которые используются при производстве твёрдых, износоустойчивых покрытий для теплонагруженных узлов и деталей авиационно-космической техники, инструмента для высокоскоростной обработки и высокотемпературных композиционных материалов.

Оксид гафния используется при производстве специальных марок стекла для оптико-волоконных изделий, в качестве пленкообразующего материала в оптическом производстве.

Стабилизированный оксидом иттрия оксид гафния применяется для получения термобарьерных покрытий при производстве изделий специального назначения.