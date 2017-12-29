В ЦВО поступила партия полноприводных КамАЗов «Мустанг»



Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

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Партия из 30 полноприводных КамАЗов семейства «Мустанг» поступила по гособоронзаказу в воинские части Центрального военного округа.

Машины пополнили парк автомобильной техники воинских частей 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Южном Урале.

КамАЗ-53501 «Мустанг» предназначен для перевозки грузов военного назначения, личного состава, артиллерийских систем. Имеет грузоподъёмность 10 тонн и способен буксировать прицепы до 12 тонн в условиях бездорожья.

Автомобиль получил более удлиненную платформу и имеет хорошие вездеходные характеристики, преодолевает брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

Применение «Мустангов» позволило сократить время доставки личного состава, грузов для войск при выполнении учебно-боевых задач.

Ранее, апреле 2017 года на вооружение танковой дивизии поступили около 40 армейских грузовиков Урал-4320 последней модификации производства Миасского автозавода.