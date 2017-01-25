Вертолеты России 2017

ГОЗ 2017:

«Вертолеты России» передали Министерству обороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1

25.01.2017 / Москва

Министерство обороны РФ получило новую партию военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех).

http://www.russianhelicop...i_vertoletov_po_goz_2016/

«Вертолеты России» впервые поставили силовым структурам РФ вертолеты Ка-226Т корабельного базирования

30.03.2017 / Москва

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил передачу заказчику двух вертолетов Ка-226Т корабельного базирования, которые пополнят парк государственной авиации специального назначения. Торжественная церемония, состоялось на базе Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП), где налажено серийное производство этих машин.

По сравнению с «сухопутной» версией легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей несущего винта, оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а компоненты вертолета приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Благодаря небольшим габаритам машина способна размещаться на кораблях и судах малого водоизмещения. Планируется, что корабельный Ка-226Т будет использоваться в роли патрульной и поисково-спасательной машины, а также в качестве транспортного вертолета.

http://www.russianhelicop..._226t_silovim_strukturam/

«Вертолеты России» досрочно поставили Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8АМТШ





© Фото из открытых источников

09.06.2017 / Москва

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках исполнения долгосрочного государственного контракта передал представителям Министерства обороны России очередную партию военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ.

http://www.russianhelicop...avka_mi8amtsh_minoborony/

«Вертолеты России» досрочно передали Министерству обороны РФ два «арктических» вертолета





© Фото из открытых источников

07.07.2017 / Улан-Удэ

На Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в состав холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех) состоялась торжественная церемония досрочной передачи двух вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для арктической группировки войск представителям Воздушно-космических сил МО РФ. «Арктический» Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для обеспечения эксплуатации в северных регионах страны при температурах до — 60 °C.

«Технические решения, реализованные на арктическом вертолете Ми-8АМТШ-ВА, могут быть использованы не только в интересах Минобороны РФ, но и для реализации проектов гражданского назначения. В настоящее время ряд наработок, использованных в „арктическом“ вертолете, внедряется в гражданскую авиатехнику», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

http://www.russianhelicop...hno_peredal_mi-8amtsh-vn/

«Вертолеты России» передали Министерству обороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1



Казанский вертолетный завод досрочно передал Минобороны РФ партию военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1

© realnoevremya.ru

26.07.2017 / Москва

Министерство обороны РФ досрочно получило новую партию военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех).

К Единому дню приемки военной продукции, который прошел 26 июля 2017 года в режиме видеоконференции с Национальным центром управления обороной государства, Казанский вертолётный завод, в рамках исполнения государственного оборонного контракта 2017 года досрочно изготовил партию из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1. Поставленная Минобороны РФ техника прошла все виды испытаний. Военное представительство провело контроль качества и отработки составных частей вертолетов в агрегатно-механическом и сборочном производстве завода, а также осмотрело собранные машины в требуемой комплектации в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем, а также средств спасения экипажа. Кроме того, вертолеты прошли испытания на летно-испытательном комплексе и в настоящее время готовы для передачи в эксплуатирующие организации.

http://www.russianhelicop...ters_defence_procurement/

«Вертолеты России» поставили государственному заказчику три вертолета Ми-8АМТШ

26.10.2017 / Улан-Удэ

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках исполнения государственного оборонного заказа 2017 года поставил три военно-транспортных вертолета Ми-8АМТШ. Особенностью этих машин является расширенный состав пилотажно-навигационного, десантно-транспортного и специального оборудования. Вертолеты переданы эксплуатирующей организации и уже прибыли к месту базирования.

http://www.russianhelicop..._mi-8amtsh_goszakaz_2017/

Холдинг «Вертолеты России» поставил Федеральной службе войск национальной гвардии РФ первую партию вертолетов Ми-8АМТШ

09.11.2017 / Улан-Удэ

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставил первую партию многоцелевых военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ производства Улан-Удэнского авиационного завода вновь созданной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Машины уже прибыли к месту своего базирования и приступили к несению боевого дежурства.

http://www.russianhelicop...ety_rosgvardia_mi_8amtsh/

«Вертолеты России» передали Минобороны РФ первую партию вертолетов Ми-28УБ





© Фото из открытых источников

10.11.2017 / Ростов-на-Дону

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил процедуру передачи Минобороны РФ первых восьми учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ. Часть машин направлена в 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации, остальные будут переданы войсковым частям.

Две машины, предназначенные для учебного центра, в ближайшее время вылетят к месту постоянной дислокации в Тверскую область. Там специалисты других авиационных подразделений будут проходить программу теоретического и практического переучивания на Ми-28УБ.

http://www.russianhelicop...lety_minoborony_postavka/

«Вертолеты России» завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2017 года





© function.mil.ru

07.12.2017 / Арсеньев

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал Министерству обороны России все запланированные к поставке в 2017 году боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» производства ААК «Прогресс» (г.Арсеньев).

Завершилась переброска восьми вертолетов Ка-52 с завода изготовителя на аэродром Остров в Псковской области для укомплектования вновь сформированного полка армейской авиации Западного военного округа.

http://www.russianhelicop...ertolety_goz_zavershenie/

https://function.mil.ru/n...re.htm?id=12156648@egNews

КумАПП передал заказчику два корабельных вертолета Ка-226Т

15.12.2017 / Кумертау

Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передало заказчику два вертолета Ка-226Т корабельного базирования. Машины успешно завершили весь комплекс приемо-сдаточных испытаний и в ближайшее время пополнят парк государственной авиации.

http://www.russianhelicop...kumaoo_goszakaz_postavka/

ПОСТАВКИ ГРАЖДАНСКИМ ЭКСПЛУАТАНТАМ:

«Вертолеты России» передали ЛИИ им. М.М. Громова вертолет Ми-8АМТ для проведения испытаний

13.04.2017 / Москва

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал летно-испытательскому институту им. М.М. Громова многоцелевой вертолет Ми-8АМТ для проведения испытаний новейшего оборудования. Контракт на поставку вертолета был подписан летом 2016 года. В настоящее время вертолет уже вылетел в пункт своего постоянного базирования — подмосковный аэродром «Раменское».

Переданный ЛИИ им. Громова Ми-8АМТ изготовлен в транспортном варианте и оснащен современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием. На нем установлен пилотажный комплекс вертолета ПКВ-8, спутниковая навигационная система для командира и второго пилота, метеорадиолокатор 8А-813К, новейшая навигационно-посадочная аппаратура и допплеровский измеритель скорости и угла сноса CMA-2012C®. Вертолет также оборудован дополнительными внутренними топливными баками для повышения дальности полетов.

«Главным назначением данного вертолета станет его использование в качестве „летающей лаборатории“ для проведения летных испытаний новейшего оборудования. В том числе на машине может быть опробован самый современный цифровой автопилот с расширенным функционалом, позволяющий совершать в автоматическом режиме все действия по пилотированию вертолета на любой стадии полета. Уверен, что дальнейшее развитие авиационной техники будет только положительно воспринято как постоянными, так и потенциальными ее заказчиками», — отметил управляющий директор АО «УУАЗ» Леонид Белых.

http://www.russianhelicop...ews/vertolet_lii_gromova/

«Вертолеты России» передали ГТЛК первый медицинский Ансат

25.05.2017 / Москва

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках 10-й Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2017 передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) первый из шести медицинских вертолетов Ансат.

http://www.russianhelicop...perviy_meditsinsky_ansat/

«Вертолеты России» поставили в Сургут два вертолета Ми-8МТВ-1

20.06.2017 / Казань

«Вертолеты России» передали заказчику два вертолета Ми-8МТВ-1 производства «Казанского вертолетный завод» в рамках контракта с ООО «Авиакомпания «СКОЛ». Договор о поставке машин был подписан в конце декабря 2016 года, машины были собраны на «Казанском вертолетном заводе» за 6 месяцев.

Новые машины будут использоваться в Сургуте как для пассажирских перевозок, так и для транспортировки грузов. Многоцелевой транспортный вертолет Ми-8МТВ-1 имеет уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Вертолет может использоваться практически во всех климатических зонах. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Вертолет может быть оборудован внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза.

https://rt.rbc.ru/tatarst.../5948d7bd9a794773ee02a9de

Холдинг «Вертолеты России» изготовили первую партию Ми-8АМТ для ГТЛК

07.07.2017 / Улан-Удэ

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил первую партию из 3 транспортных вертолетов Ми-8АМТ в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Согласно условиям соглашения, все машины должны быть переданы заказчику до конца 2017 года.

В настоящее время вертолеты Ми-8АМТ проходят итоговый этап испытаний, после которого будут переданы эксплуатанту. Техника отправится к месту базирования своим ходом.

http://www.russianhelicop...artiya_mi-8amt_gtlk_2017/

«Вертолеты России» передали ГТЛК первую партию Ми-8МТВ-1

31.07.2017 / Казань

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта на поставку вертолетов Ми-8МТВ-1 и Ансат передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) первую партию вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга.

Два новых вертолета пополнят воздушный парк АО «Полярные авиалинии» и ЗАО «Авиапредприятие Ельцовка». Машины будут эксплуатироваться как для пассажирских перевозок, так и для транспортной авиации.

http://www.russianhelicop...news/helicopters_mi_gtlk/

«Вертолеты России» передали ГТЛК медицинский Ансат



Вертолет "Ансат"

© ato.ru

07.08.2017 / Москва

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) осуществил передачу медицинского вертолета Ансат. Поставка осуществлена в рамках контракта, подписанного в конце 2016 года. Согласно договору холдинг «Вертолеты России» до конца 2017 года передаст ГТЛК шесть вертолетов Ансат в медицинском оснащении, десять вертолетов Ми-8МТВ-1 и тринадцать вертолетов Ми-8АМТ.

Ансат пополнит парк вертолетной техники авиакомпании «Вяткаавиа». Данный вертолет будет задействован в реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В частности, воздушное судно поможет в оперативной доставке больных из отдаленных районов Кировской области до медицинских центров с современным высокотехнологичным оборудованием, а также эвакуации пострадавших в ДТП и в случае чрезвычайных ситуаций.

http://www.russianhelicop...s/helicopters_gtlc_ansat/

«Вертолеты России» поставили Государственной транспортной лизинговой компании первые три вертолета Ми-8АМТ

09.08.2017 / Улан-Удэ

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) поставил первые три санитарных вертолета Ми-8АМТ Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Машины произведены на Улан-Удэнском авиационном заводе и будут использоваться для доставки больных из труднодоступных районов Сибири и Дальнего Востока.

http://www.russianhelicop...helicopters_mi_8_medical/

«Вертолеты России» передали РВС медицинский Ансат для Курганской области

02.09.2017 / Москва

Холдинг «Вертолеты России» в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал компании «Русские Вертолетные Системы» (РВС) очередной вертолет Ансат в медицинском исполнении. Торжественная передача вертолета состоялась на соревнованиях по вертолетному многоборью «Кубок КБ Миля», которые прошли в подмосковном Одинцово.

http://www.russianhelicop...elicopters_leasing_ansat/

«Вертолеты России» передали Ансат для Псковской области

15.09.2017 / Казань

Холдинг «Вертолеты России» передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) очередной вертолет Ансат в медицинском исполнении. Эксплуатантом вступит компания «Русские вертолетные системы» (РВС). В ближайшее время машина прибудет в Псковскую область, где будет использоваться для спасения людей, находящихся в труднодоступных районах.

http://www.russianhelicop...r_ansat_gtlk_pskov_2017g/

«Вертолеты России» передали ГТЛК медицинский Ми-8МТВ-1

15.09.2017 / Казань

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) осуществил передачу очередного медицинского вертолета Ми-8МТВ-1. Машина будет использоваться как для гражданской авиации, так и для выполнения медицинской эвакуации и полетов по санитарным заданиям.

Ми-8МТВ-1 пополнит парк вертолетной техники АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд». В ближайшее время машина начнет оказывать экстренную медицинскую помощь гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ.

http://www.russianhelicop..._mi-8mtv-1_med_peredacha/

«Вертолеты России» передали вертолет Ми-8АМТ представителям авиакомпании «Абакан Эйр»

22.09.2017 / Улан-Удэ

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) передал представителям авиакомпании «Абакан Эйр» многоцелевой вертолет Ми-8АМТ. Машина поставлена в рамках контракта, заключенного с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). После установки санитарного модуля новое воздушное судно будет использоваться в Хакасии для оказания своевременной экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах республики.

«Вертолеты России» передали очередной Ансат в рамках контракта с ГТЛК

23.10.2017 / Казань

Холдинг «Вертолеты России» в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал очередной вертолет Ансат в медицинском исполнении компании «Русские Вертолетные Системы» (РВС).

Торжественная передача сувенирного ключа от медицинского вертолета Ансат прошла на летном поле Казанского вертолетного завода в присутствии генерального директора ООО «РВС-Холдинг» Михаила Казачкова, генерального директора ЗАО «РВС» Алексея Зайцева, генерального директора ПАО «Казанский вертолётный завод» Вадима Лигая и Сергея Бацкова (ГТЛК).

http://www.russianhelicop...ews/vr_ansat_gtlk_rvs_17/

«Вертолеты России» передали Коми и НАО медицинские Ми-8МТВ-1

23.11.2017 / Казань

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал очередную партию медицинских вертолетов Ми-8МТВ-1. Две машины, оснащенные медицинским модулем, будут эксплуатироваться в республике Коми и Ненецком автономном округе.

http://www.russianhelicop...lety_sanaviacia_postavka/

«Вертолеты России» передали Ми-8МТВ-1 авиакомпании «АРГО»



Авиакомпания "Арго" получила многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1

© ato.ru

27.11.2017 / Казань

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») передал авиакомпании «АРГО» многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1, произведенный на Казанском вертолетном заводе. Машина отправится в Ханты-Мансийский автономный округ.

http://www.russianhelicop...s/news/vertolet_argo_tek/

«Вертолеты России» передали Ми-8МТВ-1 для Республики Саха

13.12.2017 / Казань

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал заказчику медицинский вертолет Ми-8МТВ-1, производства Казанского вертолетного завода. Машина, оснащенная медицинским модулем, будут эксплуатироваться в Республике Саха (Якутия).

Машина передана авиакомпании «Полярные авиалинии» в рамках приоритетного проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России. Вертолет уже отправился в место дислокации — город Якутск.

«Вертолеты России» в рамках контракта с ГТЛК передали партию вертолетов для выполнения санитарных задач

18.12.2017 / Москва

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал партию из трех новых вертолетов в медицинском исполнении для авиакомпании «СКОЛ». Вертолеты, произведенные на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода и Казанского вертолетного завода, будут использоваться в Ханты-Мансийском автономном округе и ряде других регионов.

http://www.russianhelicop...ews/vr_sanaviatsiya_hmao/

«Вертолеты России» передали последний медицинский Ансат в 2017 году

22.12.2017 / Казань

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал вертолет Ансат в медицинском исполнении. Машина будет эксплуатироваться в Костромской области. Вертолет стал последним из шести поставленных в рамках контракта 2017 года.

http://www.russianhelicop...rtolety_sanaviacia_ansat/

«Вертолеты России» передали «ЮТэйр» партию Ми-8АМТ

27.12.2017 / Москва

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) передал АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» шесть новых многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ в рамках контракта на поставку машин данного типа, подписанного в июле текущего года. Еще две машины пополнят флот компании в начале 2018 года.

Воздушные суда поступили в Тюмень напрямую с Улан-Удэнского авиационного завода. Их основным назначением станут пассажирские и грузовые перевозки в интересах нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний на месторождениях в Западной и Восточной Сибири. Два новых вертолета будут оборудованы медицинскими модулями и приступят к работе по выполнению санитарных заданий в рамках государственного приоритетного проекта по развитию санитарной авиации.

http://www.russianhelicop..._utair_mi-8amt_peredacha/

ИТОГО:

4 вертолета Ка-226Т

партию Ми-8МТВ-5-1

партию вертолетов Ми-8АМТШ

2 арктических вертолета Ми-8АМТШ-ВА

8 вертолетов Ка-52

8 ми-28УБ

P. S. При передаче техники МО часто не указывается количество машин

17 вертолетов Ми-8АМТ

9 вертолетов Ми-8МТВ-1

6 вертолетов Ансат

В Обзор вошли только новые машины.