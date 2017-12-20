Добавить статью
Авиация

В Саратовскую учебную авиабазу поступила партия новых вертолетов Ансат-У

  •  © function.mil.ru

Заключительная партия новых учебных вертолетов Ансат-У поступила в учебную авиационную базу Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, дислоцированную в Саратовской области.

Экипажи Сырзранского филиала академии завершили перебазирование пяти вертолетов с завода-изготовителя на аэродром дислокации.

Гособоронзаказ-2017 на поставку 10 вертолетов данного типа выполнен полностью. В ноябре в Военно-воздушную академию также были поставлены 5 вертолетов Ансат-У.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12155580@egNews

авиация. вертолеты, Вертолеты России, Ансат-У
  • Нет аватара Kramer
    20.12.1713:49:41

    А «Ансаты» в армию поступают с французскими движками?! Свой ВК-800 так ведь и не допилили?

    #988804
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,