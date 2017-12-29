Новая молочная ферма на 400 голов открылась в Удмуртии

29 декабря в СХПК-колхозе «Луч» в дер. Уё-Докья Вавожского района Удмуртии открылась молочно-товарная ферма.

Новая ферма предназначена для беспривязного содержания 400 голов дойных коров. Она оснащена современной доильной установкой. В просторном светлом помещении созданы максимально комфортные условия труда и отдыха для работников: раздевалки, душевые, комната отдыха. Обслуживать ферму будут 7 человек.

Общая стоимость инвестиционного проекта, реализованного колхозом за полтора года, составила 106 млн. рублей, в том числе затраты на оборудование — 26 млн. рублей, на стройку — 80 млн. рублей.

В результате введения в эксплуатацию новой МТФ дойное стадо «Луча» вырастет на 100 голов, что, позволит увеличить производство молока на предприятии на 700 тонн в год, а годовой объём молока — до 7,2 тыс. тонн и более.

В настоящее время аналогичная ферма на 400 скотомест строится в СПК «Горд Октябрь», на 1200 голов — в СПК (колхоз) «Удмуртия». В ближайшем будущем по федеральной программе начнётся возведение животноводческого корпуса на 1,2 тыс. мест в колхозе им. Мичурина.

Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит Вавожскому району Удмуртии производить дополнительные 10 тысяч тонн молока год. При этом поголовье коров в районе увеличится на 1500 голов.

Вавожский район является лидером по валовому производству молока в Удмуртии. В текущем году по итогам 11 месяцев район продолжает сохранять первое место по валовому производству молока, опережая следующий за ним Можгинский район более чем на 7 тыс. тонн. Валовое производство молока в Вавожском районе за 11 месяцев составило 53,6 тысяч тонн.