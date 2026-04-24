3 дня назад
Первую роботизированную ферму открыли в Дебёсском районе Удмуртии
Первую роботизированную ферму беспривязного содержания на 140 голов открыли в Дебесском районе в СПК «Дружба».
Это вторая подобная ферма в северной части Удмуртии, первая находится в Балезинском районе.
Также на предприятии планируют построить ещё один корпус. Договор на эти работы уже заключилён.
Источник: dairynews.ru
