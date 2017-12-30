Выпуск дистрибутивов Альт версии 8.2
ООО «Базальт СПО» сообщает о выпуске внесённых в Единый реестр российских программ и баз данных дистрибутивов операционных систем Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование версии 8.2, предназначенных для корпоративных серверов, рабочих мест, применения в учреждениях образования и персонального использования; ранее также были выпущены Альт Рабочая станция К и Simply Linux 8.2 для профессионального и домашнего применения.
Изменения в ныне представленных вариантах:
- включены исправления критических уязвимостей в ядре, samba, openssl и прочем программном обеспечении;
- исправлены иные ошибки;
- задействован iucode-tool для загрузки обновлений микрокода процессоров;
- произведены различные исправления и улучшения.
Изменения в Альт Сервер 8.2:
- ссылка на Центр управления системой выводится в консоль;
- добавлен сервер FreeIPA.
Изменения в Альт Рабочая станция 8.2:
- второй браузер Chromium не устанавливается по умолчанию, но в образе доступен пакет;
- добавлен клиент FreeIPA.
Изменения в Альт Рабочая станция К 8.2:
- добавлена поддержка мониторов высокого разрешения;
- исправлена ошибка, препятствующая сохранению сессии в LiveCD;
- расширен спектр программ, портированных на KDE Frameworks 5.
Изменения в Альт Образование 8.2:
- добавлена возможность установки по VNC, автоустановки и установки на eMMC;
- в программу установки добавлены пакеты net-tools, fdisk, gdisk, parted, partclone и клиент SSH;
- добавлены пакеты qt-creator, scilab, stellarium, simplescreenrecorder, fuse-exfat, blender-i18n;
- обновлена версия trueconf-client;
- осуществлен переход с wine-vanilla на wine;
- реализован автоматический запуск служб bind и crond.
Изменения в Simply Linux 8:
- дистрибутив перенесён на Восьмую платформу;
- в качестве браузера по умолчанию предлагается Chromium.
Подробности:
Загрузить образы для 32-битных и 64-битных компьютеров (как записать на флэшку или DVD):
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