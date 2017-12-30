Выпуск дистрибутивов Альт версии 8.2

ООО «Базальт СПО» сообщает о выпуске внесённых в Единый реестр российских программ и баз данных дистрибутивов операционных систем Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование версии 8.2, предназначенных для корпоративных серверов, рабочих мест, применения в учреждениях образования и персонального использования; ранее также были выпущены Альт Рабочая станция К и Simply Linux 8.2 для профессионального и домашнего применения.



Альт Образование 8

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Изменения в ныне представленных вариантах:

включены исправления критических уязвимостей в ядре, samba, openssl и прочем программном обеспечении;

исправлены иные ошибки;

задействован iucode-tool для загрузки обновлений микрокода процессоров;

произведены различные исправления и улучшения.

Изменения в Альт Сервер 8.2:

ссылка на Центр управления системой выводится в консоль;

добавлен сервер FreeIPA.

Изменения в Альт Рабочая станция 8.2:

второй браузер Chromium не устанавливается по умолчанию, но в образе доступен пакет;

добавлен клиент FreeIPA.

Изменения в Альт Рабочая станция К 8.2:

добавлена поддержка мониторов высокого разрешения;

исправлена ошибка, препятствующая сохранению сессии в LiveCD;

расширен спектр программ, портированных на KDE Frameworks 5.

Изменения в Альт Образование 8.2:

добавлена возможность установки по VNC , автоустановки и установки на eMMC;

в программу установки добавлены пакеты net-tools, fdisk, gdisk, parted, partclone и клиент SSH;

добавлены пакеты qt-creator, scilab, stellarium, simplescreenrecorder, fuse-exfat, blender-i18n;

обновлена версия trueconf-client ;

осуществлен переход с wine-vanilla на wine ;

реализован автоматический запуск служб bind и crond.

Изменения в Simply Linux 8:

дистрибутив перенесён на Восьмую платформу;

в качестве браузера по умолчанию предлагается Chromium.

Подробности:

Загрузить образы для 32-битных и 64-битных компьютеров (как записать на флэшку или DVD):

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