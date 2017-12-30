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Информационные технологии

Выпуск дистрибутивов Альт версии 8.2

ООО «Базальт СПО» сообщает о выпуске внесённых в Единый реестр российских программ и баз данных дистрибутивов операционных систем Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование версии 8.2, предназначенных для корпоративных серверов, рабочих мест, применения в учреждениях образования и персонального использования; ранее также были выпущены Альт Рабочая станция К и Simply Linux 8.2 для профессионального и домашнего применения.

  • Альт Образование 8
  • Альт Образование 8
  •  © www.basealt.ru

Изменения в ныне представленных вариантах:

  • включены исправления критических уязвимостей в ядре, samba, openssl и прочем программном обеспечении;
  • исправлены иные ошибки;
  • задействован iucode-tool для загрузки обновлений микрокода процессоров;
  • произведены различные исправления и улучшения.

Изменения в Альт Сервер 8.2:

  • ссылка на Центр управления системой выводится в консоль;
  • добавлен сервер FreeIPA.

Изменения в Альт Рабочая станция 8.2:

  • второй браузер Chromium не устанавливается по умолчанию, но в образе доступен пакет;
  • добавлен клиент FreeIPA.

Изменения в Альт Рабочая станция К 8.2:

  • добавлена поддержка мониторов высокого разрешения;
  • исправлена ошибка, препятствующая сохранению сессии в LiveCD;
  • расширен спектр программ, портированных на KDE Frameworks 5.

Изменения в Альт Образование 8.2:

  • добавлена возможность установки по VNC, автоустановки и установки на eMMC;
  • в программу установки добавлены пакеты net-tools, fdisk, gdisk, parted, partclone и клиент SSH;
  • добавлены пакеты qt-creator, scilab, stellarium, simplescreenrecorder, fuse-exfat, blender-i18n;
  • обновлена версия trueconf-client;
  • осуществлен переход с wine-vanilla на wine;
  • реализован автоматический запуск служб bind и crond.

Изменения в Simply Linux 8:

  • дистрибутив перенесён на Восьмую платформу;
  • в качестве браузера по умолчанию предлагается Chromium.

Подробности:

Загрузить образы для 32-битных и 64-битных компьютеров (как записать на флэшку или DVD):

По вопросам приобретения лицензий для организаций обращайтесь к sales@basealt.ru.

https://www.basealt.ru/about/news/archive/view/vypusk-distributivov-alt-server-alt-rabochaja-stanci/

Базальт СПО, Альт, altlinux, выпуск, восьмая платформа, импортозамещение
  • shigorin shigorin
    30.12.1720:15:02

    Это мы, если что :-)

    •  © altlinux.org

    Альт Рабочая станция 8: установка

    •  © altlinux.org

    Альт Образование 8: рабочий стол

    •  © altlinux.org

    веб-интерфейс управления

    Отредактировано: shigorin~22:05 30.12.17
    #992608
    • Vadim Orlov
      31.12.1704:35:55

      Simply Linux 8

      Вопрос: при переходе на последующие версии (например 8.3) переустановка потребуется?

      #992711
      • shigorin shigorin
        31.12.1713:52:40

        Нет, конечно -- у меня машинки годами dist-upgrade'ятся, самая старая где-то ещё с 2.0 или 2.2 (лет пятнадцать назад были версии).

        См., например, на вики.

        #992766
  • Нет аватара Инженер2015
    30.12.1720:50:26

    на днях буду себе ставит Simply Linux 8.2

    #992618
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