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Детские сады и школы

В Брянской области открыта новая сельская школа

  •  © bryanskobl.ru

28 декабря состоялась торжественная церемония открытия нового здания Свенской средней общеобразовательной школы № 1 Брянского района.

Для учащихся полностью оборудованы 12 просторных предметных кабинетов: русского языка и литературы, математики, биологии, химии, географии, английского языка, компьютерный класс, классы начальной школы, мастерская и кабинет домоводства. В школе есть просторный спортивный зал для занятий футболом, волейболом, баскетболом, закуплены новые лыжи и велосипеды. Желающие могут заниматься в различных кружках, в классе робототехники.

В кабинетах имеются интерактивные комплексы, у каждого учителя — мобильный компьютер и планшет, цифровые лаборатории для учителя и учащихся в кабинетах химии, биологии, географии, математики, физики, наборы для экспериментов в начальной школе, в кабинете физики — потолочная система, мобильный лабораторный комплекс.

За два года в Брянской области построено пять школ. На реализацию мероприятий по строительству новых школ в 2016-2017 годах привлечено свыше 1092,9 млн рублей. В 2016 году построены пристройка на 500 мест к СОШ № 2 в Клетне, пристройка на 600 мест к лицею № 27 в Брянске, в 2017 году — пристройка на 500 мест к МБОУ «Снежская гимназия», школа на 500 мест в Стародубе, школа на 160 мест в поселке Свень.

http://www.bryanskobl.ru/news/2017/12/28/7569

Брянская область, школы
  • Великоросс Великоросс
    31.12.1702:05:32

    •  © bryanskobl.ru

    •  © bryanskobl.ru

    •  © bryanskobl.ru

    •  © bryanskobl.ru

    •  © bryanskobl.ru

    •  © bryanskobl.ru

    •  © bryanskobl.ru

    •  © bryanskobl.ru

    Отредактировано: Великоросс~02:06 31.12.17
    #992695
  • Human RS Human RS
    31.12.1703:41:14

    На заглавном фото судя по подтекам воды на кладке у подшивки кровли строители умудрились изрядно накосячить…

    #992709
    • Нет аватара brat_po_razumu
      31.12.1705:08:51

      Че там изрядно — микрощель, герметиком (замазкой) надо из баллончика брызнуть, 5 мин делов. Такие микрощели в принципе не видны при строительстве, если нет дождя — и элементарно устраняются за 5 минут после детекции.

      #992712
      • Нет аватара Grave
        31.12.1713:52:26

        главное что бы заделали в кратчайшие сроки, силикатный кирпич капризный стройматериал, и от такого воздействия быстро разрушается

        Отредактировано: Grave~13:52 31.12.17
        #992765
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