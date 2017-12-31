В Брянской области открыта новая сельская школа

28 декабря состоялась торжественная церемония открытия нового здания Свенской средней общеобразовательной школы № 1 Брянского района.

Для учащихся полностью оборудованы 12 просторных предметных кабинетов: русского языка и литературы, математики, биологии, химии, географии, английского языка, компьютерный класс, классы начальной школы, мастерская и кабинет домоводства. В школе есть просторный спортивный зал для занятий футболом, волейболом, баскетболом, закуплены новые лыжи и велосипеды. Желающие могут заниматься в различных кружках, в классе робототехники.

В кабинетах имеются интерактивные комплексы, у каждого учителя — мобильный компьютер и планшет, цифровые лаборатории для учителя и учащихся в кабинетах химии, биологии, географии, математики, физики, наборы для экспериментов в начальной школе, в кабинете физики — потолочная система, мобильный лабораторный комплекс.

За два года в Брянской области построено пять школ. На реализацию мероприятий по строительству новых школ в 2016-2017 годах привлечено свыше 1092,9 млн рублей. В 2016 году построены пристройка на 500 мест к СОШ № 2 в Клетне, пристройка на 600 мест к лицею № 27 в Брянске, в 2017 году — пристройка на 500 мест к МБОУ «Снежская гимназия», школа на 500 мест в Стародубе, школа на 160 мест в поселке Свень.