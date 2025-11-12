MAX
Детские сады и школы

В Дагестане открылась новая школа, рассчитанная на 300 учащихся

В Хасавюртовском районе в селе Пятилетка завершилось возведение образовательного учреждения, способного принять 300 школьников. Общая площадь постройки превышает 12 тысяч кв. м.

Источник: mehelta.bezformata.com

