Новые машины получили районные подстанции СМП и Чувашский филиал Почты России

29 декабря в Чувашии состоялась церемония вручения ключей от машин скорой медицинской помощи и машин ФГУП «Почта России».

Районные подстанции скорой медицинской помощи получили 23 новых автомобиля, Чувашский филиал Почты России — 13.

23 новых автомобиля скорой помощи — 1 УАЗ повышенной проходимости, 17 полноприводных автомобилей «СОБОЛЬ-вездеход», 5 автомобилей модифицированной марки «ГАЗЕЛЬ-NEXT» — поступили в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

Это уже второе за последнее время обновление автопарка неотложки.

1 декабря 2017 года парк автомобилей БУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии пополнили 7 новых автомобилей скорой помощи.

Чувашский филиал Почты России получил 13 новых автомобилей, в том числе 11 автофургонов «Газон-Next» («3010GA»).

Вцелом за последние три года автотранспортный парк Почты России в Чувашской Республике обновлен на 30%, что улучшает условия работы водителей, позволяет сократить издержки на ремонт и обслуживание транспорта, своевременно доставлять жителям Чувашии почтовые отправления и печатные издания.

Перевозку почты в Чувашии осуществляют 130 автомобилей Автобазы почтовой связи Чувашского филиала Почты России, общая протяженность почтовых автомаршрутов составляет 12,5 тысячи километров.