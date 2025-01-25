«Вурнарский завод смесевых препаратов» в Чувашии ввёл в эксплуатацию второй производственный корпус

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В Филиале АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» (ВЗСП) введён в эксплуатацию второй производственный корпус, предназначенный для выпуска химических средств защиты растений (ХСЗР) в мелкой фасовке для использования на дачах, в огородах и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

Запуск осуществлен после технического перевооружения корпуса, продолжавшегося в течение двух лет. Здание имеет площадь 1,5 тыс. кв. м, его высота составляет 8 м. Здесь налажен выпуск ХСЗР в форме гранул, для этого установлена новая линия гранулирования производительностью 4,2 т в сутки. Кроме того, в корпусе действуют 4 автомата для фасовки гранул в пакеты и полимерные банки объемом от 10 до 300 г.

Инвестиции в запуск второго корпуса ориетировочно составили 360 млн рублей.

В целом деятельность ВЗСП преимущественно ориентирована на выпуск ХСЗР для аграрных предприятий, поэтому 86% продукции сходит с конвейеров в крупной таре: банках и канистрах объемом до 10 л. Но в последние годы также стабильно растет спрос на препараты со стороны дачников и огородников. Для них продукция производится в мелкой фасовке. Более всего повысилась потребность в таких гранулированных препаратах, как «Муравьед Супер» от садовых и домовых муравьев и «Слизнеед Нео» от слизней.

К 2022 году производственные мощности ВЗСП уже не позволяли выпускать нужный объем гранулированных препаратов в мелкой фасовке. Для увеличения выпуска такой продукции компании «Август» потребовалось запустить еще одну производственную линию. Из всех заводов компании продукция для ЛПХ производится только в Вурнарах, как следствие, было принято решение именно здесь расширить производство и выполнить техническое перевооружение одного из корпусов предприятия.

За два года был проведен большой объём работы. Вначале к зданию были подведены инженерные сети для снабжения азотом и паром. Параллельно с этим шла закупка линии гранулирования, фасовочных автоматов и других агрегатов. Монтаж оборудования осуществлялся с учетом высокого уровня автоматизации производства.

Сейчас в данном корпусе выпускаются не только препараты в мелкой фасовке для использования на небольших садовых и придомовых участках, но и средства защиты растений линии «Профи». Они упакованы в пакеты по 1 кг и предназначены для нового сегмента рынка: тем, кому недостаточно препаратов, расфасованных для обработки нескольких соток (продукция для дачников), но и не нужны средства защиты растений в крупной таре, которые применяются для обработки полей в сотни гектаров.

ВЗСП также выпускает препараты для дачников и огородников в жидкой и порошковой формах. За 10 месяцев 2024 года на всех линиях предприятия было изготовлено 2,5 тыс. т препаратов в мелкой фасовке, что на 36% больше того же периода прошлого года.

Продукция завода уже не первый год поставляется в Алжир, Египет, Тунис, Колумбию, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Грузию.

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