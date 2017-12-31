Перед Новым годом в Хабаровске военнослужащие ВВО стали новоселами

В микрорайоне «Волочаевский городок» в Хабаровске состоялась торжественная церемония заселения нового жилого дома. Первые новослелы, которые встретят Новый год в сданном доме, получили ключи из рук первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа — начальника штаба округа генерала-лейтенанта Александра Чайко.

Помимо этого Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям новосёлов.

Новый дом, который пополнит фонд служебного жилья, включает 256 квартир, общей площадью около 14 тысяч квадратных метров.

Новые квартиры военнослужащие получают с полной внутренней отделкой. В квартирах установлены пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, сантехническое оборудование, электрические плиты. Так же подключены датчики пожарной сигнализации, счетчики учета электроэнергии, холодной и горячей воды.

Фасады новостроек облицованы вентилируемыми огнеупорными системами отечественного производства. Совершенно новая современная фасадная система исключает возможность продувания стыков панелей, что до недавнего времени было «слабым местом» панельного домостроения.

В новом микрорайоне созданы условия для отдыха и физического развития: смонтированы детские игровые и спортивные площадки, хоккейная коробка, а также универсальная спортивная площадка с тренажерами.

Справочно:

В ВВО за 7 лет специалисты ФГКУ «Востокрегионжилье» обеспечили служебным жильем 33,2 тысяч военнослужащих, в том числе в 2017 году более 5,2 тысяч военнослужащих, 100% от плана на текущий год.

Объем специализированного жилищного фонда в ВВО увеличился в 5 раз и составил более 9 тысяч служебных жилых помещений.