Спортивные комплексы открылись в Ленинградской и Иркутской областях, в Приморском крае

1. В Бокситогорске открылся новый спортивный центр

В пятиэтажном здании разместились 25-метровый бассейн на 5 дорожек, универсальный спортзал для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, залы с тренажёрами для занятий аэробикой.

Спорткомплекс передан «Ленинградскому государственному университету имени А. С. Пушкина».

В этом году в Ленинградской области завершено строительство 3 крытых спорткомплексов в Бокситогорске, Вырице и Луге.





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2. Двухэтажное спортивное сооружение, где смогут заниматься спортом дети и взрослые, открылось 29 декабря в пос. Новый Надеждинского района Приморского края.





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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в декабре прошлого года. На отдельной площадке в поселке Новый было возведено здание, в котором разместили универсальный спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми и санузлами, методический кабинет, кабинет врача, административно-служебные и технические помещения. Также на территории комплекса организована автопарковка. Объект стал первым современным спорткомплексом в Надеждинском районе.

Спорткомплекс, рассчитанный на граждан любой возрастной категории, будет пользоваться популярностью не только у населения поселка Новый, но и у жителей соседнего села Вольно-Надеждинское. Всего в этих населенных пунктах проживает около 10 тысяч человек.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новый построен в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края». На это из средств краевого бюджета направлено более 65 млн. рублей.

3. Новый лёгкий спортивный комплекс «Альтаир» построили в Мегете Иркутской области.

Стоимость выполненных работ составила 15 млн руб. На эти средства обустроили фундамент, отмостки и основания ледовой площадки. Также были смонтированы две трибуны для зрителей на 30 мест каждая, спортивное светодиодное табло, хоккейные борта из стеклопластика, выполнен монтаж нового электроосветительного оборудования. Тентовое укрытие является круглогодичным, надежно защищает от всех атмосферных воздействий, стойко переносит снеговые и ветровые нагрузки, является своеобразным барьером, защищающим воздух внутри помещения от нагревания солнечными лучами, за счет чего сезон не заканчивается вместе с зимой, а продлевается в среднем на два месяца. Внутри помещения размещается хоккейный корт размером 56×26, с бортами из стеклопластика.

Творческий коллектив в составе Сергей Котенко и Human RS поздравляет всех читателей «Сделано у нас» с Новым Годом! До новых встреч, друзья.

http://snews.ru/news/novyy-sportivnyy-kompleks-altair-otkryli-v-megete

http://deita.ru/news/pod-...m-podarili-sportkompleks/