Во Владивостоке открылся новый спортивный комплекс для юных гимнасток

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Воспитанницы спортивной школы города Владивостока по гимнастике уже успели опробовать новое помещение. В честь открытия комплекса они подготовили показательные выступления, продемонстрировав грацию и мастерство. Зрители смогли оценить высокий уровень подготовки юных гимнасток.

Открытие комплекса стало долгожданным событием для спортсменов. Теперь здесь будет базироваться детско-юношеское отделение спортивной школы по гимнастике, что позволит разгрузить основное здание на улице Пограничной, где тренировки проходят уже много лет.

© primorye24.ru

Реконструкция здания на Океанском проспекте стала возможной благодаря реализации мастер-плана Владивостока и финансированию из специального казначейского кредита. В рамках модернизации были утеплены и облицованы фасады, приведены в порядок стены, полы и освещение спортивного зала, заменены инженерные сети, установлены системы охраны и вентиляции, а также выполнены другие важные работы.

Новый комплекс обещает стать центром притяжения для юных талантов и важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры региона.

© primorye24.ru

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