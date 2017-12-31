Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» прибыл в Великобританию с партией российского газа на борту

Ледокольный газовоз Christophe de Margerie с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) с российского завода «Ямал СПГ» прибыл в четверг в британский порт на острове Грейн. Об этом корреспонденту сообщили в британской энергетической компании National Grid.

«Я могу подтвердить, что Christophe de Margerie причалил в СПГ-терминал 28 декабряв 19:20 местного времени (22:20 мск) для разгрузки. Судно покинет его завтра вечером (29 декабря в 18:00 (21:00 мск)», — сказала представитель National Grid Джинетт Унсворт.

В National Grid отказались назвать точный объем поставленного Россией на британский рынок СПГ, но тем не менее подчеркнули, что он «не является рекордным». «Впервые российский груз доставлен на наш объект на острове Грейн и впервые туда причалил ледокол», — отметила Унсворт.

«По коммерческим причинам мы не можем сказать вам, куда будет направлен газ», — ответили в National Grid, при этом подчеркнув, что партия СПГ «не поступит в ее газотранспортную систему, а будет отгружена в хранилище».