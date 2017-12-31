Добавить статью
Армия и Флот

Железнодорожные войска на Урале и в Сибири получили новейшие ремонтные комплексы

  •  © bastion-karpenko.ru

Железнодорожные бригады Центрального военного округа, дислоцированные в Омской и Свердловской областях, получили по гособоронзаказу новейшие подвижные ремонтные комплексы ПРК-1М.

Комплекс ПРК-1М предназначен для выполнения технического и сервисного обслуживания, текущего и среднего ремонта специальной техники. В составе комплекса — четыре автомобиля Урал, на которых размещены гидроманипулятор, шесть мастерских, позволяющих проводить весь комплекс обслуживания и ремонта техники в полевых условиях, при температуре до -40 градусов.

Всего в 2017 году в железнодорожные войска округа по госборонзаказу поступили более 60 образцов специальной техники, в том числе самоходные понтоны (толкачи), а также краны автомобильные и вибрационные грунтовые катки.

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/3825f2689ab68348da7205c86cf579c77437a6e586c4bc0de30ae50f6ed402ae

Министерство обороны, ЦВО, ПРК-1М
  • Akimich Akimich
    31.12.1714:58:15

    Зима в Сибири сиротская сейчас, но снег то есть мал-мал.

    #992791
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,