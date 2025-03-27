Спущен на воду атомный подводный крейсер «Пермь»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
27 марта, на предприятии «Севмаш» в Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер «Пермь».
Атомный подводный крейсер «Пермь» — российская многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения; шестой по счету корабль семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведёт «Севмаш».
Многоцелевая атомная подводная лодка, носящая имя столицы Прикамья, была заложена ровно восемь лет назад — в канун Дня ВМФ в 2016 году. Атомный крейсер «Пермь» относится к новейшему поколению подлодок, способных выполнять задачи в любой точке Мирового океана. Его имя продолжает традицию называть боевые корабли в честь российских городов, чьи жители вписали яркие страницы в историю Отечества.
Среди атомных подводных лодок проекта 885М «Пермь» станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».
https://tvzvezd...2157-umQQw.html
http://kremlin....dent/news/76556
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
«Курганмашзавод» отгрузил Минобороны России партию боевых машин пехоты БМП-3
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/RqzozeeX6l4Курганмашзаво... часов, а на некоторых участках установлен круглосуточный график.
-
АРПКСН «Генералиссимус Суворов» завершил переход на ТОФ к месту постоянного базирования
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) &laq...на Тихоокеанский флот», — говорится в сообщении.
-
В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему «Тосочка»
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/40QR60k5Uf0Расчет тяжело... «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Великоросс
29.03.2514:39:13