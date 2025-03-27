Спущен на воду атомный подводный крейсер «Пермь»

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27 марта, на предприятии «Севмаш» в Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер «Пермь».

Атомный подводный крейсер «Пермь» — российская многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения; шестой по счету корабль семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведёт «Севмаш».

Многоцелевая атомная подводная лодка, носящая имя столицы Прикамья, была заложена ровно восемь лет назад — в канун Дня ВМФ в 2016 году. Атомный крейсер «Пермь» относится к новейшему поколению подлодок, способных выполнять задачи в любой точке Мирового океана. Его имя продолжает традицию называть боевые корабли в честь российских городов, чьи жители вписали яркие страницы в историю Отечества.

Среди атомных подводных лодок проекта 885М «Пермь» станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

https://tvzvezd...2157-umQQw.html

http://kremlin....dent/news/76556

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