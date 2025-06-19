Ракета-носитель «Ангара-А5» с космическими аппаратами на борту успешно запущена с космодрома Плесецк

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19 июня 2025 года с космодрома Плесецк боевыми расчётами Космических сил ВКС РФ выполнен пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» производства Центра Хруничева (входит в Роскосмос) с космическими аппаратами на борту. Пуск успешный, космические аппараты выведены на околоземную орбиту. Этот пуск стал десятым в истории ракет семейства «Ангара».

Ракета-носитель «Ангара» — российское семейство модульных ракет, созданное для замены «Протона». Основано на универсальных ракетных модулях (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Позволяет собирать носители разной грузоподъёмности — от лёгкой «Ангара-1.2» до тяжёлой «Ангара-А5» (способна выводить до 24 тонн на НОО, в перспективе до 38 тонн).

Разрабатывается с 1990-х, пуски тяжёлой версии с космодрома Плесецк состоялись в 2014, 2020 и 2021 годах.

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