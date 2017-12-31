Артиллеристы ЮВО в Ингушетии получили орудия «Малка» и минометы «Тюльпан» большой мощности

олее 30 единиц новой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Малка» и самоходные минометы «Тюльпан» поступили в дивизионы, дислоцирующиеся на территории Ингушетии.Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа. «В самоходно-артиллерийские дивизионы большой мощности, дислоцированные в Ингушетии, в рамках программы переоснащения войск поступили более 30 единиц новейшей техники, в том числе самоходные артиллерийские установки 2С7М «Малка» и самоходные минометы 2С4 «Тюльпан», — сказал офицер. В настоящее время экипажи крупнокалиберной техники приступили к освоению нового вооружения.

2С4 «Тюльпан» — 240-мм самоходный миномет, самый тяжелый в арсеналах современных армий.

Масса машины — 27 тонн, ее экипаж состоит из пяти человек.

2С7М «Малка» — 203-мм самоходно-артиллерийская установка предназначена для подавления и ликвидации минометов, техники, тылов, пунктов управления войсками, живой силы противника.

Масса машины — 46 тонн, экипаж — семь человек.