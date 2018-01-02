Добавить статью
Армия и Флот

Мотострелки в Самарской области получили минометы 2С12 «Сани»

  • Мотострелки в Самарской области получили минометы 2С12 «Сани»
  • Мотострелки в Самарской области получили минометы 2С12 «Сани»
  •  © media.tvzvezda.ru

Мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Самарской области, получила на вооружение восемь минометных комплексов 2С12 «Сани».

Комплекс «Сани» может стрелять обычными минами на дистанции до 7 тыс. метров. При использовании управляемых снарядов дальность поражения целей увеличивается до девяти километров. Перевозка миномета с колесным ходом может осуществляться либо простой буксировкой, либо в кузове грузовика или на крыше гусеничной машины. Для погрузки транспортные машины оснащаются быстросъемным пандусом лотковой конструкции и лебедкой. Обновленный состав оборудования комплекса обеспечивает более быстрое переведение комплекса из походного состояние в боевое и наоборот, в том числе и силами сокращенного расчета.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12157054@egNews

Армия, ЦВО, 2С12 Сани
  • genatoru . genatoru .
    03.01.1811:23:27

    хорошее фото.

    #993354
  • Vovantro Vovantro
    03.01.1811:27:53

    Сани…     Продолжаем традицию весёлых названий Русской военной техники.       

    #993356
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,