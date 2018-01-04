Новые малые предприятия Крыма

В 2017 году на полуострове открылся ряд новых предприятий. Они разные, большие и не очень, тем не менее за год численность работающих в промышленности Крыма увеличилась на 10 тыс. человек.

Представляем вам 2 новых предприятия крымской пищевой промышленности.

1. Новый кондитерский завод по производству зефира открыли в Красногвардейском районе

Завод по производству зефира и теста открылся в Красногвардейском районе полуострова в с. Октябрьское.

Предприятие работает в рамках Свободной экономической зоны. На предприятии закуплено и установлено современное кондитерское оборудование. В производство вложено несколько миллионов рублей.

Завод поставляет продукцию на крымские прилавки под маркой «Титто» — зефир и замороженное тесто. На производстве работает более 30 человек.

В скором времени здесь также начнут делать круассаны и чиабату.

2. В Симферопольском районе открылась фабрика мороженного





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В с. Доброе Симферопольского района Крыма открылась фабрика по производству мороженного. Производительность предприятия пока составляет 20 тонн мороженого в сутки, в следующем году этот показатель планируют увеличить вдвое.

Лет 10 назад на этом месте уже было предприятие, специализирующееся на изготовлении мороженого, в наши дни о нем напоминали только полуразрушенные строения. В 2016 году предприниматели с материка с крымскими корнями зарегистрировали новое предприятие, провели техническое перевооружение фабрики, привели в порядок территорию, подвели инженерные сети. На первый этап инвестиционной программы направили 350 млн. рублей.

Молоко для приготовления мороженного местное, из Симферопольского района, хотя и пришлось побегать в поисках качественного сырья. А вот масло пока приходится завозить из Белоруссии.

Всего на фабрике «Доброе» пока выпускают более 20 сортов мороженного. Наполнители для мороженого производятся из крымских фруктов и ягод. В том числе и для этого в прошлом году заготовили несколько тонн крымского кизила, переработали его и создали свой фирменный необычный наполнитель.

Ёмкость крымского рынка мороженного составляет 10 тыс. тонн. До открытия «Доброго» на полуострове производилась только треть холодного лакомства. Теперь ситуация начала меняться.

Не исключено, что через несколько лет филиал в Крыму откроет и крупнейший российский производитель мороженого. В Сочи на инвестиционном форуме гендиректор АО «Корпорация развития Республики Крым» Олег Морозов и гендиректор ООО «Фабрика мороженого «Славица» Евгений Марсавин подписали меморандум о строительстве на территории индустриального парка в Феодосии фабрики мороженого. Срок его реализации — три года, объем инвестиций — 500 млн. рублей, предполагается создать 400 новых рабочих мест.

Идея сообщения подсказана Виктором Качурак в его посте «Крымские экономические итоги».

https://rg.ru/2017/04/11/...viatsia-novye-igroki.html