Kотенко Cергей

Площадь новых виноградников в Крыму продолжает увеличиваться

850 гектаров новых виноградников заложили в Крыму в весеннюю кампанию. До конца года запланировано довести эту цифру до 2 000 га, также как и в прошлом году.

Общая площадь новых виноградников в Республике Крым достигла 7 тысяч гектаров.

Всего с 2014 года в Крыму заложено более 9 тысяч га молодых плантаций. Сейчас общая площадь виноградников составляет около 30 тысяч га, из них в плодоносящем возрасте находятся около 22 тысяч.

Источник: crimea-radio.ru

