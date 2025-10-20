Площадь новых виноградников в Крыму продолжает увеличиваться
850 гектаров новых виноградников заложили в Крыму в весеннюю кампанию. До конца года запланировано довести эту цифру до 2 000 га, также как и в прошлом году.
Общая площадь новых виноградников в Республике Крым достигла 7 тысяч гектаров.
Всего с 2014 года в Крыму заложено более 9 тысяч га молодых плантаций. Сейчас общая площадь виноградников составляет около 30 тысяч га, из них в плодоносящем возрасте находятся около 22 тысяч.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по...зем традиционно на материк. Теперь все это будут перерабатывать здесь.
- 18 июня 2025 года на базе предприятия ООО «Крым агро цех&ra... увеличении численности поголовья и повышении качества продукции.
- Россия в первой половине сельскохозяйственного года (с 1 июля 202...опровождением сделок», — говорится в сообщении союза.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0