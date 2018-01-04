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Судостроение и судоходство

На судостроительной верфи Popilov Yachts в Севастополе ведется строительство нескольких яхт

На судостроительной верфи Popilov Yachts в Севастополе (Крым) в настоящее время ведется строительство сразу нескольких яхт.

Так на вефи строится третяя яхта по проекту Popiov 19.99.

  •  © popilov.ru

Яхта по этому проекту претерпела небольшие изменения в форме кормы — здесь она выполнена с уклоном, имеется доступ в машинное отделение не только из главной палубы, но и через кормовую дверь первой палубы.

  •  © popilov.ru

Стальная 20-метровая яхта по прежнему будет обладать солидными запасы топлива и пресной воды, что позволит ее эксплуатиовать для насоящих экспедиций.Окончание работ и спуск яхты запланированы на ноябрь 2018.

  •  © popilov.ru

На текущий момент корпус ожидает соединения с надстойкой, а также установки двух уже подготовленных моторов Nanni N6.270 (John Deere).

Кроме того, ведется строительство еще одной яхты проекта Popiov 19.99.

  •  © popilov.ru

Очередной корпус 19.99 — это стальная моторная водоизмещающая яхта траулерного типа. Проект яхты предусматривает внушительные запасы топлива и пресной воды, что обеспечивает 7-дневную автономность и возможность единовременного перехода в более чем 2000 морских миль.

  •  © popilov.ru

Окончание работ и спуск яхты запланированы на апрель 2018. На текущий момент практически завершен этап постройки корпуса.

Яхта уже оборудована двумя новыми моторами Volvo Penta D9 425л.с., генератором Paguro 18 кВт (220В), генератором Whisper Power 8 кВт (24В).

http://popilov.ru/

Крым, Севастополь, яхта, Popilov Yachts, Popiov 19.99, няш-мяш
  • Нет аватара Tula
    04.01.1814:10:34

    А фирмы Otkatov.Yachts у нас случайно еще нет? Дарю идею для брэнда.

    #993613
    • Нет аватара cr4zyr0m
      05.01.1800:56:58

      Да, названьице «Попилов» так себе.

      #993777
  • Нет аватара treins
    04.01.1814:20:09

    Попилов самые большие яхты в стране выпускает

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/F0I-Cyq8xvU

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/km9DpGuQkbA

    Отредактировано: treins~14:31 04.01.18
    #993618
    • Нет аватара Tula
      04.01.1814:24:38

      Это я понимаю, больно уж фамилия говорящая… об источниках средств, на которые строятся эти яхты.

      #993621
      • Katamaran Katamaran
        04.01.1815:01:38

        Ну, логика у вас забавная. То есть, если Глазков, то сразу врач-офтальмолог, а не соавтор книг?

        #993641
        • Нет аватара Tula
          04.01.1815:23:12

          Я просто пошутил. Несколько мрачно, признаю. А в детстве действительно хотел стать офтальмологом, но это было давно. Был же в свое время фехтовальщик Кровопусков.

          #993647
          • Нет аватара KuSkul
            04.01.1817:14:49

            У нас в лаборатории был лаборант с фамилей Криворучко… Bот хотите верьте, хотите нет))

            Отредактировано: KuSkul~17:15 04.01.18
            #993672
            • shigorin shigorin
              04.01.1823:59:02

              Ох, а мне как-то по зубу напортачил горе-дантист с хвамилией Криворук. Причём дочка у него как раз хороший стоматолог, но фамилию взяла другую.

              #993769
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