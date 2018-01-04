На судостроительной верфи Popilov Yachts в Севастополе ведется строительство нескольких яхт

На судостроительной верфи Popilov Yachts в Севастополе (Крым) в настоящее время ведется строительство сразу нескольких яхт.

Так на вефи строится третяя яхта по проекту Popiov 19.99.





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Яхта по этому проекту претерпела небольшие изменения в форме кормы — здесь она выполнена с уклоном, имеется доступ в машинное отделение не только из главной палубы, но и через кормовую дверь первой палубы.

Стальная 20-метровая яхта по прежнему будет обладать солидными запасы топлива и пресной воды, что позволит ее эксплуатиовать для насоящих экспедиций.Окончание работ и спуск яхты запланированы на ноябрь 2018.

На текущий момент корпус ожидает соединения с надстойкой, а также установки двух уже подготовленных моторов Nanni N6.270 (John Deere).

Кроме того, ведется строительство еще одной яхты проекта Popiov 19.99.

Очередной корпус 19.99 — это стальная моторная водоизмещающая яхта траулерного типа. Проект яхты предусматривает внушительные запасы топлива и пресной воды, что обеспечивает 7-дневную автономность и возможность единовременного перехода в более чем 2000 морских миль.

Окончание работ и спуск яхты запланированы на апрель 2018. На текущий момент практически завершен этап постройки корпуса.

Яхта уже оборудована двумя новыми моторами Volvo Penta D9 425л.с., генератором Paguro 18 кВт (220В), генератором Whisper Power 8 кВт (24В).