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Фотофакты

Строительство ледокола «Александр Санников» на Выборгском судостроительном заводе

Таким ледокол «Александр Санников» проекта Aker ARC 130А на Выборгском судостроительном заводе был 29 мая 2017 года.

  •  © sudostroenie.info

А таким он стал к январю 2018 года.

  • Ледокольное судно "Александр Санников"
  • Ледокольное судно "Александр Санников"
  •  © sudostroenie.info

  •  © sudostroenie.info

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8700 т.

Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 22 МВт (по другим данным 29 МВт)

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 30 суток

Экипаж: 35 человек

  • Ледокольное судно "Александр Санников"
  • Ледокольное судно "Александр Санников"
  •  © sudostroenie.info

  • Ледокольное судно "Александр Санников"
  • Ледокольное судно "Александр Санников"
  •  © sudostroenie.info

http://sudostroenie.info/novosti/21615.html

Выборгский судостроительный завод, ледокол, Aker ARC 130А, Ленинградская область
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