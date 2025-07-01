Спущено на воду судно «Вице-адмирал Буриличев» проекта 22011

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На Выборгском судостроительном заводе в конце июня без широкой огласки спущено на воду океанографическое исследовательское судно «Вице-адмирал Буриличев» проекта 22011, сообщает «Военное обозрение».

Океанографическое исследовательское судно строится на Выборгском судостроительном заводе ОСК по проекту ЦМКБ «Алмаз» в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны.

Напомним, судно было заложено в начале февраля 2021 года. Оно получило имя в честь Героя Российской Федерации вице-адмирала Алексея Витальевича Буриличева, в течение пятнадцати лет возглавлявшего ГУГИ.

ТТХ проекта 22011

Водоизмещение (т) 5230

Длина габаритная (м) 108.1

Ширина габаритная (м) 17.2

Скорость (уз) 15

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