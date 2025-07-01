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d-tatarinov 01 июля 2025, 10:59 160 Судостроение и судоходство

Спущено на воду судно «Вице-адмирал Буриличев» проекта 22011

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 © www.korabel.ru

На Выборгском судостроительном заводе в конце июня без широкой огласки спущено на воду океанографическое исследовательское судно «Вице-адмирал Буриличев» проекта 22011, сообщает «Военное обозрение».

Океанографическое исследовательское судно строится на Выборгском судостроительном заводе ОСК по проекту ЦМКБ «Алмаз» в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны.

Напомним, судно было заложено в начале февраля 2021 года. Оно получило имя в честь Героя Российской Федерации вице-адмирала Алексея Витальевича Буриличева, в течение пятнадцати лет возглавлявшего ГУГИ.

ТТХ проекта 22011

Водоизмещение (т) 5230

Длина габаритная (м) 108.1

Ширина габаритная (м) 17.2

Скорость (уз) 15

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Источник: www.korabel.ru

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Санкт-Петербург, Выборгский судостроительный завод, проект 22011
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    01.07.2513:13:43

    Спасибо за фото    

    #1303046
    • Katamaran Katamaran
      01.07.2513:42:39

      проекта 22011

       © ic.pics.livejournal.com

      #1303049
      • Нет аватара knyz_sedmmi
        01.07.2514:24:09

        Вот настоящее информативное фото. Все ясно. Ато лепят фотошоп. Я уже было порадовался.

        #1303052
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