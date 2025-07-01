Спущено на воду судно «Вице-адмирал Буриличев» проекта 22011

Спущено на воду судно «Вице-адмирал Буриличев» проекта 22011Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Выборгском судостроительном заводе в конце июня без широкой огласки спущено на воду океанографическое исследовательское судно «Вице-адмирал Буриличев» проекта 22011, сообщает «Военное обозрение».
Океанографическое исследовательское судно строится на Выборгском судостроительном заводе ОСК по проекту ЦМКБ «Алмаз» в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны.
Напомним, судно было заложено в начале февраля 2021 года. Оно получило имя в честь Героя Российской Федерации вице-адмирала Алексея Витальевича Буриличева, в течение пятнадцати лет возглавлявшего ГУГИ.
ТТХ проекта 22011
Водоизмещение (т) 5230
Длина габаритная (м) 108.1
Ширина габаритная (м) 17.2
Скорость (уз) 15
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
На траулере «Капитан Таран» проекта KMT02.03 поднят флаг России
20 июня в Петербурге на набережной лейтенанта Шмидта состоялась т...ном заводе ОСК по проекту «Морского инженерного бюро СПб».
-
В Санкт-Петербурге запущено производство телекоммуникационного оборудования
14 июня НПО «Российские телекоммуникационные технологии» (Совме...утаторы.Общие инвестиции в производство составил более 600 млн рублей.
-
В Макаровке дан старт Международной летней школе «Молодые кадры Арктики»
В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова к Дню работников морского и&...аторию Финского залива в составе экипажей яхтенной флотилии Макаровки.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
d-tatarinov.livejournal.com
01.07.2513:13:43
01.07.2513:42:39
01.07.2514:24:09