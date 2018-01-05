Репортаж о деятельности судостроительной верфи «Popilov Yachts»

Севастопольская судостроительная верфь «Popilov Yachts» стала героем одного из выпусков серии передач «Сделано в Севастополе» Информационного Канала Севастополя (телеканал ИКС).

Серия передач призвана рассказать о проблемах и перспективой промышленности города, информировать жителей города о различных успешно действующих предприятий.

В четвертом выпуске цикла Генеральный директор предприятия Титов М.М. рассказывает и показывает что на сегодня из себя представляет «Popilov Yachts».

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