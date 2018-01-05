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Репортаж о деятельности судостроительной верфи «Popilov Yachts»

Севастопольская судостроительная верфь «Popilov Yachts» стала героем одного из выпусков серии передач «Сделано в Севастополе» Информационного Канала Севастополя (телеканал ИКС).

Серия передач призвана рассказать о проблемах и перспективой промышленности города, информировать жителей города о различных успешно действующих предприятий.

В четвертом выпуске цикла Генеральный директор предприятия Титов М.М. рассказывает и показывает что на сегодня из себя представляет «Popilov Yachts».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GOvxYXnSFo0

http://www.youtube.com/embed/GOvxYXnSFo0?feature=oembed

Крым, Севастополь, Popilov Yachts, няш-мяш
  • Алексей Курносов Алексей Курносов
    06.01.1801:26:07

    Все отлично, но техника безопасности на производстве хромает! Слесарям и полировщикам раздать очки последним не помешал бы респиратор. Не отгорожены места выполнения сварочных работ! ТБ прежде всего!

    #994026
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