Репортаж о деятельности судостроительной верфи «Popilov Yachts»
Севастопольская судостроительная верфь «Popilov Yachts» стала героем одного из выпусков серии передач «Сделано в Севастополе» Информационного Канала Севастополя (телеканал ИКС).
Серия передач призвана рассказать о проблемах и перспективой промышленности города, информировать жителей города о различных успешно действующих предприятий.
В четвертом выпуске цикла Генеральный директор предприятия Титов М.М. рассказывает и показывает что на сегодня из себя представляет «Popilov Yachts».
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GOvxYXnSFo0
06.01.1801:26:07