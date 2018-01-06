Добавить статью
Транспорт и логистика

В 2017 году на Забайкальскую железную дорогу поступило 58 новых локомотивов

  •  © trainpix.org

Инвестиции в обновление тягового подвижного состава магистрали в 2017 годусоставили более 8 млрд рублей. В 2017 году на Забайкальскую железную дорогу поступило 58 новых локомотивов, в том числе 40 магистральных электровозов «Ермак» и 13 тепловозов серии ТЭМ18ДМ.

До конца месяца ожидается прибытие еще 5 новых машин. Таким образом, пополнение парка магистральных грузовых электровозов на дороге будет завершено. Напомним, что обновление проводилось в рамках программы модернизации тягового подвижного состава восточного полигона ОАО «РЖД». В настоящее время перевозочный процесс на Забайкальской магистрали практически полностью обслуживается современными локомотивами серии «Ермак». С 2011 по 2017 годы на дорогу поступило 507 новых электровозов, в том числе 459 трехсекционных и 48 двухсекционных.

Техническое перевооружение локомотивного парка позволило существенно увеличить провозную способность Забайкальской железной дороги, в том числе за счет увеличения весовых норм поездов. Только за 11 месяцев 2017 года грузооборот на магистрали увеличился до 243,3 млрд тонно-км, что на 6,4% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

В 2018 году ожидается поступление 15 маневровых тепловозов серии ТЭМ-18ДМ, которые будут задействованы в маневровой работе на станциях магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=656&layer_id=4069&refererLayerId=3307&page3307_810=1&id=91070

РЖД, ЗабЖД, электровозы, тепловозы
  • Нет аватара vlad_i_slav
    07.01.1802:02:05

    крутяк. А по другим дорогам есть инфо? По идее, весь Транссиб должен обновиться как минимум?

    #994212
    • Human RS Human RS
      07.01.1802:21:31

      Регулярно публикуем новости по этой теме. Посмотрите по этому блогу и по блогу Статистика.

      #994216
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,