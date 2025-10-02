Новый объект УЦПК в пос. Магдагачи Амурской области предназначен для отработки практических навыков обучающихся и состоит из ангарной и открытой частей. В крытом отапливаемом ангаре построено два пути, на которых сымитированы различные неисправности. Также смонтирована контактная сеть и линия электропередачи, установлены образцы деталей вагонов и локомотивов — колесные пары, автосцепка, токоприемник, макет тормозного оборудования. Также в ангаре смонтирован тренажер выполнения работ на высоте.

На открытой части полигона построено два участка звеньевого и бесстыкового пути с двумя стрелочными переводами, железнодорожный переезд, смонтирована контактная сеть и устройства автоматики и телемеханики.Кроме того, в построенном здании разместились 4 аудитории для занятий, оснащенных компьютерной техникой, дефектоскопным оборудованием, VR-тренажерами для подготовки специалистов путевого и вагонного комплексов.

Построенный полигон позволит значительно повысить качество учебного процесса.

Также 1 октября на ст. Магдагачи был сдан новый жилой дом. В нем расположено 6 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 3 трехкомнатных квартиры.

Технологическое жилье предназначено для работников локомотивного, движенческого и энергетического комплексов магистрали. В квартирах выполнен чистовой ремонт, установлена сантехника и мебель. Во дворе оборудованы детская и спортивная площадки.

— Наш новый учебно-тренировочный полигон позволит готовить специалистов для магистрали на качественно ином уровне, подобный учебный объект уникален для всей сети железных дорог России. А новый жилой дом на станции Магдагачи даст возможность железнодорожникам вписать новую страницу в семейную летопись, где обязательно найдется место уюту и большим перспективам — сказал начальник ЗабЖД Владимир Антонец во время телемоста.