Новые корпуса школ открылись в регионах России

Первое сентября давно прошло, но школы продолжают открываться по всей стране.

1. Новый корпус школы открылся в Удмуртской Можге

Новый корпус 9-й школы, открывшийся 28 декабря, событие знаменательное не только по меркам Можги. У школы собственная котельная, спортивная площадка. Сам корпус возведён при соблюдении современных требований к строительству школ: просторные коридоры, классы с современным оборудованием, актовый зал и спортзал, обязательные элементы «доступной среды».

На этой неделе большая часть учеников можгинской школы № 9 начала учиться в новом школьном корпусе. Он построен по федеральной целевой программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных учреждениях» и рассчитан на 825 мест.

До этого ученики девятой школы, число которых к этому учебному году перевалило за тысячу, учились в старом здании, построенном в 1962 году и рассчитанном на 325 человек.

«Район здесь растущий — строятся дома, въезжают молодые семьи, много детей. И хотя обучение части ребят временно организовали в соседнем здании — в бывшей школе рабочей молодёжи, учились уже почти в три смены. Плюс бытовые сложности — детям приходилось в течение дня несколько раз в день перебираться из здания в здание — в столовую, в спортзал — и при этом переходить дорогу. Проблема „перенаселения“ школы решилась в год её 55-летнего юбилея. С 25 декабря 2017 года ребята с 4 по11 класс перебрались в новый корпус школы. Младшие классы остались в старом корпусе, который предстоит отремонтировать. Но теперь все наши ученики получили возможность учиться в одну смену, в комфортных, нестеснённых условиях», — рассказал директор школы № 9 города Можги Владимир Мемедов.

Федеральная программа, по которой в России строятся новые школы, задаёт высокие требования к оснащению классов. Новая школа это наглядные пособия, лабораторное оборудование, три сета по 19 ноутбуков, класс физики, стоимость оборудования которого превышает 4 млн. рублей, классы информатики и робототехники, которые уже называют «малыми Кванториумами».

Весь процесс создания школы от закладки фундамента в августе 2016-го до начала учебного процесса занял чуть больше полугода. «Это — уникальный случай, когда объект такой сложности возводится и начинает работать в столь короткие сроки, и большое событие для Можги, которая в последние годы даёт уверенный „плюс“ по демографии», — было подчеркнуто на открытии школы.

2017 год позволил увидеть практические результаты работы федеральной целевой программы. В Удмуртии введены 1650 новых учебных мест (школа в ижевском микрорайоне «Столичный» и школа в Можге), завершается строительство новой школы в переулке Прасовский г. Ижевска. Средства для неё Удмуртия получила от Федерации за счёт перераспределения неиспользованных финансов от других регионов.

В планах на 2018-19 годы — школы в селе Совхозный, в селе Алнаши, на ул. Леваневского в Ижевске, всё при поддержке федерального бюджета. А также участие Удмуртии в общероссийской программе по строительству детских садов — для решения проблемы с очередями для детей от 2 месяцев до 3 лет. Предварительно в Россию от Удмуртии направлена заявка на создание 1300 новых мест в яслях и детсадах для самых маленьких. В федеральной программе по строительству детских садов имеет шанс принять участие и Можга.

2. Новое здание школы открыто в Кемеровской области





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Новый блок средней школы запущен 27 декабря в п. Новосафоновский Прокопьевского района Кемеровской области.

В Новосафоновской школе обучаются не только местные дети, но и дети из трех других поселков: Новостройка, Смышляево, Свободный. В целом в учреждении учатся 335 школьника, из них 162 — в начальных классах.

В новом блоке будут обучаться дети начальных классов. Раньше начальная школа размещалась в здании бывшего интерната. Теперь каждый кабинет оснащен эргономичной мебелью, интерактивными комплексами, зоной отдыха для школьников с лего-конструкторами и настольными играми. В холлах обустроены зоны для занятий по интересам. На первом этаже оборудована зона для игры в шахматы и настольный футбол, выставочные стенды для творческих работ учащихся. На втором этаже расположена художественная мастерская и уголок родного края.

В Новосафоновской школе работает 28 учителей, из них 8 — учителя начальных классов. 87% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. Шесть специалистов отмечены знаком «Почетный работник общего образования», в том числе директор школы Людмила Машкина, которая семь лет руководит учреждением.

Учащиеся школы неоднократно становились победителями и призерами олимпиад и интеллектуальных конкурсов муниципального и регионального уровней. Так, 13 учащихся признаны призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в прошлом учебном году. В этом учебном году семь учащихся одержали победу и еще семь заняли призовые места.

Кроме того, на протяжении четырех лет школа занимает второе место в областном рейтинге образовательных организаций.

3. Спортивный комплекс открылся в Перми





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В Перми завершено строительство спортивного комплекса школы № 32. Объект включает в себя пять залов, что позволит проводить соревнования по единоборствам, в том числе международного уровня. Как сообщили в администрации Перми, полноценные уроки и тренировки в новом комплексе начнутся с января.

Общая площадь нового спортивного комплекса школы № 32 составляет 2,5 тысячи м2. Здание соответствует всем современным требованиям: в нем расположены два медицинских кабинета, раздевалки, душевые, тренерские, инвентарные и административные помещения.

Обеспеченность спортивными объектами в Пермском крае составляет пока чуть более 35% от норматива. Несмотря на то, что этот показатель выше среднероссийского, Правительство Прикамья уже в этом году приняло меры по возведению новых спортивных сооружений. В частности, при школах построено 13 объектов: 8 межшкольных стадионов, 5 спортплощадок и 5 хоккейных коробок. Отремонтировано 9 школьных спортзалов. Идет строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Верещагино, Березниках и ледовой арены в Губахе.

В ближайшие годы эта работа будет продолжена. Планируется строительство спортивных площадок, школьных и межшкольных стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов, хоккейных коробок.

4. В Горном Алтае открылся корпус коррекционной школы

После капитального ремонта открылся корпус коррекционной школы-интерната в Горно-Алтайске.

Спальный корпус интерната давно нуждался в ремонте. За годы эксплуатации здесь все пришло в негодность — система водоснабжения, отопления, канализация, кухонное оборудование. В этом году на капитальный ремонт спального корпуса из бюджета республики было выделено более 60 млн. рублей. В сжатые сроки, практически за пять месяцев, мы завершили эту работу", — подчеркнуто на церемонии открытия школы.

В рамках капитального ремонта обновили пищеблок, отремонтировали медицинский пункт, где имеется стоматологический кабинет, два изолятора, прививочный кабинет, кабинет врача. На пришкольной территории обустроена спортивная площадка для детей. Теперь воспитанники могут заниматься спортом, здесь есть волейбольная, футбольная, баскетбольная и зона для сдачи ГТО, беговая дорожка на 100 м, песочная яма для прыжков в длину.

Работа была начата ещё в прошлом году, когда было выделено порядка 28 млн. рублей на ремонт учебного корпуса коррекционной школы-интерната, где находятся учебные классы и трудовые мастерские. Сегодня это современное учебное заведение, где преподаватели и ученики чувствуют себя комфортно, дети получают знания в хороших условиях.

В настоящее время здесь обучаются 205 воспитанников, из них постоянно проживают в интернате 92 ребенка, 22 находятся на надомном обучении.

В учебном заведении дети получают профессиональное трудовое образование по нескольким направлениям — швейное дело, штукатурно-малярное дело, цветоводство и декоративное садоводство, столярное дело. После окончания школы выпускники продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального образования, где получают рабочие профессии.





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5. В Закаменском районе Бурятии после капремонта открылась школа





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В с. Цакир Закаменского района 27 декабря после реконструкции и капитального ремонта открылась местная школа. Средства на капитальный ремонт в размере 43 млн. рублей.

В течение 7 месяцев в здании школы заменена кровля, демонтированы старые кирпичные печи, установлены новые системы отопления, канализации, водо- и электроснабжения, противопожарная сигнализация, новые окна и двери, проведен косметический ремонт. Строения бывших мастерских переоборудованы в общий пищеблок для школы и детского сада.

Цакирская средняя школа была построена в 1954 году. В настоящее время в ней обучается 100 детей. Всего в 2017 году в Бурятии проведен капитальный ремонт 28 школ на сумму 386,6 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

6. В Белозерском районе Курганской области открылась капитально отремонтированная школа

За парты уютной Першинской сельской школы в Белозерского района Курганской области в декабре сели 127 сельских ребятишек.

В этом году здесь заменили крышу, окна, отремонтировали классы, коридоры и пищеблок. Из областного бюджета было выделено 20 млн. рублей.

В 2017 году в Курганской области 7 районов попали в программу капитального ремонта школ. Также по федеральной программе заканчивается строительство школы в с. Нижнее Куртамышского района. В программу на 2018-2019 годы вошли строительство пристройки к школе в с. Канаши Шадринского района и новая школа на 1000 мест в с. Кетово. Там проект очень мощный, на 1 млрд. рублей.

http://kurganobl.ru/content/v-sele-pershino-belozerskogo-rayona-otkrylas-kapitalno-otremontirovannaya-shkola

Сообщение подготовлено совместно с Human RS .

http://kemoblast.ru/news/building/2017/12/27/novyj-blok-srednej-shkoly-zapushhen-v-p-novosafonovskij-prokopevskogo-rajona.html

http://permkrai.ru/news/v-novom-sportivnom-zale-permskoy-shkoly-smogut-provodit-sorevnovaniya-mezhdunarodnogo-urovnya/

http://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/22267/

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=5330&tx_ttnews%5Btt_news%5D=47121&cHash=6df621ab297adb00cfb3a050a84421a9