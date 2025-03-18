В столице Прикамья открылся новый корпус школы № 55

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Сегодня в Перми состоялось открытие нового корпуса школы № 55 имени дважды Героя Советского Союза Григория Флегонтовича Сивкова, который рассчитан на более чем 1 000 мест. Объект построен за один год в рамках нацпроекта «Образование». В здании будут обучаться дети с 5 по 11 классы.

В новом корпусе технологический школьный блок, в который входят кабинеты прототипирования и 3D-моделирования, мастерские для мальчиков и девочек, познакомились с современным оборудованием в профильных кабинетах физики, информатики, пообщались с активистами в Центре детских инициатив и оценили работу медиацентра.

В большом спортивном зале прошли мастер-классы по фехтованию и карате. В библиотеке создано современное пространство для самостоятельных занятий, чтения и настольных игр.

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