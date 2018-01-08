Добавить статью
Фотофакты

Строительство ледокола «Андрей Вилькицкий» на Выборгском судостроительном заводе

Таким ледокол «Андрей Вилькицкий» проекта Aker ARC 130А на Выборгском судостроительном заводе был 5 июля 2017 года.

  •  © sudostroenie.info

А таким он стал к январю 2018 года.

  •  © sudostroenie.info

Было:

  •  © sudostroenie.info

Стало:

  • Постройка ледокола "Андрей Вилькицкий" на Выборгском СЗ
  • Постройка ледокола "Андрей Вилькицкий" на Выборгском СЗ
  •  © sudostroenie.info

Было:

  •  © sudostroenie.info

Стало:

  • Постройка ледокола "Андрей Вилькицкий" на Выборгском СЗ
  • Постройка ледокола "Андрей Вилькицкий" на Выборгском СЗ
  •  © sudostroenie.info

Было:

  •  © sudostroenie.info

Стало:

  •  © sudostroenie.info

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8700 т.

Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 22 МВт (по другим данным 29 МВт)

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 30 суток

Экипаж: 35 человек

http://sudostroenie.info/novosti/21625.html

Выборгский судостроительный завод, ледокол, Aker ARC 130А, Ленинградская область, Выборг
  • Нет аватара zspe
    08.01.1810:34:48

    Хотелось бы понять: все тает, а ледоколы пекут как пирожки на конвейере. К чему бы это?

    #994464
    • A_SEVER A_SEVER
      08.01.1810:40:04

      Хотелось бы понять: все тает, а ледоколы пекут
      gismeteo.ru/weather-sabetta

      #994465
      • Нет аватара zspe
        08.01.1812:16:14

        Ветер там, однако, под 60 км/час.

        #994489
        • Нет аватара Tula
          08.01.1812:24:08

          Зато благодаря низкой температуре себестоимость сжижения газа гораздо ниже, чем в Катаре. Проект очень перспективный, и флота ему нужно много.

          #994490
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,