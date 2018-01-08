Строительство ледокола «Андрей Вилькицкий» на Выборгском судостроительном заводе
Таким ледокол «Андрей Вилькицкий» проекта Aker ARC 130А на Выборгском судостроительном заводе был 5 июля 2017 года.
А таким он стал к январю 2018 года.
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 8700 т.
Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Мощность: 22 МВт (по другим данным 29 МВт)
Лёдопроходимость: 2 м.
Автономность: 30 суток
Экипаж: 35 человек
08.01.1810:34:48
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