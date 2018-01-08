Строительство ледокола «Андрей Вилькицкий» на Выборгском судостроительном заводе

Таким ледокол «Андрей Вилькицкий» проекта Aker ARC 130А на Выборгском судостроительном заводе был 5 июля 2017 года.





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А таким он стал к январю 2018 года.





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Было:





© sudostroenie.info

Стало:



Постройка ледокола "Андрей Вилькицкий" на Выборгском СЗ

© sudostroenie.info

Было:





© sudostroenie.info

Стало:



Постройка ледокола "Андрей Вилькицкий" на Выборгском СЗ

© sudostroenie.info

Было:





© sudostroenie.info

Стало:





© sudostroenie.info

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8700 т.

Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 22 МВт (по другим данным 29 МВт)

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 30 суток

Экипаж: 35 человек