Детсады открылись в 6 регионах России в предновогодние дни

1. В Саратовской области открылся новый детский сад

В микрорайоне № 7 поселка «Солнечный — 2» Саратова перед Новым Годом открылся новый корпус детского сада № 144.

Детский сад рассчитан на 160 мест, также предусмотрено 130 мест для групп кратковременного содержания.

В здании оборудованы спальные и игровые комнаты, ясельная группа, актовый и спортивный залы.

Также в том же микрорайоне № 7 района Солнечный-2 Саратова заканчивается строительство ещё одного детского сада на 160 мест будет размещен в микрорайоне № 7. Стоимость строительства составила 123 млн. рублей.

2. В Петропавловске-Камчатском проведена реконструкция двух детских садов

В рамках работ по сейсмоусилению социальных объектов на Камчатке модернизированы детские сады № 33 и 51.

По сути, от старых зданий остались только стены, потому что вся внешняя оболочка — пояса сейсмоукрепелния, навесные фасады, а также внутренняя начинка — электропроводка, системы водоснабжения, водоотведения, отопления, а также используемый инвентарь и оборудование пищеблоков - всё это новое. По большому счёту, мы можем говорить о новом детском саде, который сохранился в старых объёмно-планировочных решениях. Строительными бригадами выполнен большой комплекс мероприятий по укреплению конструктива зданий, ремонту и оснащению внутренних помещений.

Проведённая реконструкция позволила увеличить количество мест в детском саду № 33 со 170 до 230. Нужно отметить, что и в 33 и в 51 садике никогда не было ясельных групп. После модернизации в учреждении откроют 3 ясельные группы для детей от 2 лет. В саду № 51 будут открыты 2 ясельные группы для детей с полутора лет.

«За последние 7 лет на Камчатке построены 6 новых детских садов. Это позволило дополнительно приять в сады свыше 1000 детей. Благодаря этому в 2016 году в крае были ликвидированы очереди для детей в возрасте 3-7 лет. Сейчас новый приоритет — по скорейшей ликвидации очереди в ясли для детей от двух месяцев до трех лет.

Добавим, что в 2018 году на Камчатке планируется сдать детский сад на ул. Дальневосточная в Петропавловске-Камчатском, а также продолжить работы по строительству детского сада в п. Ключи Усть-Камчатского района. Кроме того, в краевом центре будет возобновлено строительство детского сада на ул. Арсеньев. Сдать его в эксплуатацию планируется в 2019 году.

3. В Хасанском районе Приморского края после ремонта открылся детский сад

В себе Барабаш Хасанского района после ремонта открылся детский сад «Буратино». Ежедневно сад принимает 80 детей из сёл Барабаш, Филипповка и Приморское. Пока родители работают, в шести группах занимаются дети от двух лет.

Напомним, здание детсада сильно пострадало во время ливневых дождей в августе этого года. Средства для проведения ремонта были экстренно выделены из краевого бюджета.

В сжатый срок строители провели усиление фундамента, восстановили стену в прачечной, отремонтировали ряд помещений на первом этаже, вставили новые стеклопакеты. Территория благоустроена, на клумбы и газоны завезён грунт, чтобы весной начать работы по озеленению.

4. В Ракитянском районе Белгородской области открылись два детских сада

Обновлённые дошкольные учреждения — ракитянский детсад № 3 «Ромашка» и «Ягодка» в селе Дмитриевка — готовы принять 280 воспитанников.

28 декабря, открыли детсад в Ракитном. Построенное в 1985 году здание отремонтировали за восемь месяцев. На капремонт из регионального и муниципального бюджетов выделили 32 млн. рублей.

В обновлённом здании на трёх этажах расположились спортивный и музыкальный залы, игровые комнаты, спальни, кабинеты английского языка, психологической разгрузки, педагога-психолога, логопеда, медкабинет и центр обучения правилам дорожного движения. Пищеблок после ремонта перенесли на второй этаж. Во дворе обустроили спортплощадку с искусственным покрытием, смонтировали ещё один комплекс для изучения ПДД.

Три группы в детском саду «Ягодка» при Дмитриевской средней школе, одну из которых добавили после ремонта, рассчитаны на 60 человек. Детский сад открылся 27 декабря.

5. В Красноармейском районе Краснодарского края открыли пристройку к детскому саду на 40 мест

Детсад № 50 в станице Новомышастовской увеличился еще на 40 мест, заниматься в нем будут малыши от трех лет. В пристроенном модуле оборудованы игровые комнаты, спальни, закуплены новые игрушки, проведена реконструкция пищеблока детского сада, благоустроена прилегающая территория. Общая стоимость работ составила 15 млн. рублей.

За последние несколько лет в Красноармейском районе предоставили дополнительные места более 2 тыс. детей в детских садах.

6. В Волгоградской области реконструирован еще один детский сад





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100 дополнительных мест для малышей создано в обновленном детском саду «Радуга», который открылся после реконструкции в городе Ленинске Волгоградской области. В муниципалитете уже полностью ликвидирована очередь для детей от 3 до 7 лет, в планах — открытие ясельной группы для малышей от полутора до трех лет.

Детский сад введён в эксплуатацию после масштабной реконструкции трехэтажного кирпичного здания бывшего колледжа бизнеса. В результате работы по наведению порядка строение кардинально изменилось: фасад облицован цветным сайдингом, заменена кровля, установлены новые окна и двери, выполнен современный ремонт, проведена модернизация внутренних и внешних коммуникаций. Благоустроена территория вокруг садика: для прогулок, игр и отдыха детей предусмотрены теневые навесы, горки, песочницы, скамьи, малые архитектурные формы.

В обновленном детском саду в Ленинске разместились пять групп для ребят от 3 до 7 лет, а также пищеблок, медпункт, кабинет логопеда и психолога, залы для музыкальных и спортивных занятий, методический кабинет. Завезена специальная детская мебель, игрушки, мягкий инвентарь, методические материалы. В настоящее время учреждение посещают 60 дошкольников, еще 40 после прохождения медицинской комиссии также станут воспитанниками детского сада.

За последние три года в детских садах региона создано более 13 тысяч дополнительных мест. В том числе, построено 16 новых зданий, реконструировано 13 детских садов. В настоящее время ведется строительство еще пяти — в Котельниковском районе Волгоградской области, Дзержинском, Ворошиловском и Советском районах Волгограда и в Волжском.

7. В Северной Осетии детский дом переехал в новое здание

В Моздоке состоялось официальное открытие нового здания детского дома. Здесь теперь проживают 15 человек. В здании оборудованы спальные комнаты, тренажёрный зал, библиотека, учебный кабинет, медицинский пункт.

Такая новость редкость на нашем сайте. Каждый год в стране, наоборот, закрываются детские дома. Но пока они ещё есть, и для этих 15 ребят пусть это прекрасное здание, построенное на частные деньги, немного украсит их жизнь.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://www.kamgov.ru/news/na-kamcatke-modernizirovany-dva-detskih-sada-na-430-mest-13559

http://www.primorsky.ru/news/137553/

https://www.belpressa.ru/news/news/v-rakityanskom-rajone-kapitalno-otremontirovali-dva-detskih-sada19738/

https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/418088/

http://www.volgograd.ru/news/167360/

http://alania.gov.ru/news/5147