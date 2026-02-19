В четырех регионах открыли новые объекты здравоохранения
В четырех регионах России 18 февраля, открыли новые медучреждения.
Одним из объектов стал Смоленский областной клинический онкологический диспансер. Здесь установлено более 570 единиц современного медицинского оборудования, включая МРТ- и КТ-аппараты.
В Ставропольском крае открылся новый корпус Кисловодской больницы. Новое четырехэтажное здание общей площадью 9 тыс. кв. м вместило приемное отделение с современным диагностическим оборудованием, отделение реанимации и интенсивной терапии на 24 койки, а также 10 «чистых» операционных и послеоперационную палату. Здесь будут оказывать помощь по хирургическим и профильным направлениям, а также при острых нарушениях мозгового кровообращения и инфарктах миокарда.
Еще одним объектом стала новая поликлиника в Приморском крае. В поселке Трудовое завершено строительство четырехэтажного здания общей площадью 4,4 тыс. кв. м. В новой поликлинике организована как первичная медико-санитарная, так и первичная специализированная помощь, пациентов здесь будут принимать амбулаторно, а также в условиях дневного стационара.
Кроме того, в Краснодарском крае построили новую детскую поликлинику. Учреждение в станице Павловской рассчитано на 250 посещений в смену.
За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей.
https://vk.com/...1763d043833bf29
https://admkrai...31/show/822626/
https://www.rab...-smolenske.html
https://vlad.mk...ideosvyazi.html
Комментарии 1