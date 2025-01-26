ССК «Звезда» передала заказчику танкер-челнок «Валентин Пикуль» проекта AST69K

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Корабелы Судостроительного комплекса «Звезда» передал компании «Роснефтефлот» танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 дедвейтом 69 000 тонн «Валентин Пикуль» проекта AST69K. Об этом сообщает китайское издание iMarine.

Согласно регистровой книге Российского морского регистра судоходства, танкер «Валентин Пикуль» был построен 25 декабря 2024 года.

Напомним, что торжественная церемония закладки танкера состоялась в декабре 2020 года, а в конце июля 2023 года на ССК «Звезда» прошла церемония одновременного спуска на воду двух судов — танкера-челнока «Валентин Пикуль» и танкера-газовоза «Сергей Витте».

Новому судну «Роснефтефлота» присвоено имя «Валентин Пикуль» — в честь советского писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику.

Танкер предназначен для перевозок нефти и способен самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях северных морей, в разряженных однолетних льдах при толщине до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию, и до 1,7 м в летне-осеннюю. Максимальная длина танкера составит 257 метров (на 7 метров больше танкера типа «Афрамакс»), ширина — 34 метра, осадка — 14 метров, высота борта — 21 метр, скорость — 15,5 узлов. Движительная установка включает управляемые полноповоротные винторулевые колонки. Кроме того, новое судно будет оборудовано носовым погрузочным устройством для приема нефти непосредственно со стационарного морского ледостойкого причала.

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