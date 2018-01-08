«Омскэнерго» в рамках реализации масштабной инвестиционной программы завершил реконструкцию самой крупной подстанции города Омска, расположенной в Октябрьском округе.

Инвестиции в проект составили более 30 млн рублей. Подстанция 110/35/10 кВ «Октябрьская» обеспечивает электроэнергией такие предприятия Юго-Восточного промышленного узла, как Омское моторостроительное объединение им. Баранова, ПАО «Омскшина», ПО «Полет», а также объекты социальной сферы и десятки тысяч жителей Октябрьского округа. В настоящее время это единственная в городе электроподстанция, оснащенная тремя трансформаторами, что позволяет ей быть также самой мощной — 120 МВА.

Этот энергообъект был введен в эксплуатацию в 1953 году, поэтому на современном этапе развития инфраструктуры региона его технологических характеристик стало недостаточно для электрификации активно развивающихся районов города.

Сегодня «МРСК Сибири» реализует в Омской области масштабную инвестиционную программу. До 2021 года компания вложит в омскую энергетику более 5 млрд рублей.

По проекту модернизации на «Октябрьской» установлен новый современный силовой трансформатор мощностью 40 МВА взамен устаревшего, а также смонтировано цифровое и микропроцессорное оборудование, предназначенное для координации работы энергообъекта с общеподстанционного пункта управления. Это позволит обеспечить электроэнергией новых потребителей, повысить надежность электроснабжения, а также приведет к снижению затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт энергообъекта.

Реконструкция электроустановки проведена без отключения потребителей. - На время вывода из технологической цепочки одного из трансформаторов мы внесли изменения в схемы работы подстанции и увеличили нагрузку на два других трансформатора, за счет чего смогли сохранить надежное электроснабжение омичей, — рассказал и.о. директора филиала «Омскэнерго» Андрей Гаврилов. — Подчеркну, что в последние годы мы проводим реконструкции ключевых энергообъектов без отключения потребителей.