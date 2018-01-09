На Ленинградской АЭС-2 завершена сборка реактора энергоблока № 1

На штатные места установлены последние конструктивные элементы реактора, включая такие крупногабаритные как блок защитных труб, верхний блок и металлоконструкции блока электроразводок. Окончен монтаж всех необходимых датчиков системы внутриреакторного контроля, в полном объеме выполнена теплоизоляция реакторной установки.

Сейчас специалисты готовят реактор к завершающей стадии физического пуска — выводу на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ) — до 1%, во время которого начнется управляемая цепная реакция деления.

«Реактор полностью собран, уплотнен и готов к проведению гидравлических испытаний первого и второго контура, во время которых мы еще раз проверим оборудование реакторной установки, и окончательно подтвердим его плотность. После этого можно будет приступать к выводу реактора на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ)», — сказал главный инженер ЛАЭС Александр Беляев.

Он также пояснил, что на этом подэтапе предусмотрено проведение целого ряда физических экспериментов и исследований. Они позволят уточнить полученные при расчетах нейтронно-физические характеристики первой топливной загрузки ядерного реактора, а также докажут надежность функционирования защит, блокировок и всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Вывод реактора энергоблока № 1 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС на МКУ планируется осуществить в январе 2018 года.