Авиаполк армейской авиации ВВО получил новые вертолеты

Авиаполк армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированный в Приморье, получил на вооружение 5 новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и один Ми8АМТШ-В. Экипажи совершили перелёт с «Улан-Удэнского авиационного завода» к месту постоянной дислокации. В общей сложности вертолёты совершили перелёт протяженностью более 2000 км.

В ближайшей перспективе экипажи вертолетов приступят к плановой боевой учебе.

Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут применяться, в том числе, и для проведения спасательных операций, а также нести на себе различное вооружение. Вертолет получил усиленную бронезащиту (облегченная металлокерамическая броня), а также новую авионику.

Новый комплекс авионики вертолета помимо прочего включает в себя метеорадар, очки ночного видения пилота, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру. Комплекс обороны вертолета Ми-8АМТШ включает в себя систему отстрела ловушек АСО-2 В и экранно-выхлопные устройства.