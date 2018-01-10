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Армия и Флот

Авиаполк армейской авиации ВВО получил новые вертолеты

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Авиаполк армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированный в Приморье, получил на вооружение 5 новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и один Ми8АМТШ-В. Экипажи совершили перелёт с «Улан-Удэнского авиационного завода» к месту постоянной дислокации. В общей сложности вертолёты совершили перелёт протяженностью более 2000 км.

В ближайшей перспективе экипажи вертолетов приступят к плановой боевой учебе.

Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут применяться, в том числе, и для проведения спасательных операций, а также нести на себе различное вооружение. Вертолет получил усиленную бронезащиту (облегченная металлокерамическая броня), а также новую авионику.

Новый комплекс авионики вертолета помимо прочего включает в себя метеорадар, очки ночного видения пилота, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру. Комплекс обороны вертолета Ми-8АМТШ включает в себя систему отстрела ловушек АСО-2 В и экранно-выхлопные устройства.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12157648@egNews

Армия, ВВО, Ми-8АМТШ, Ми-8АМТШ-В, Улан-Удэнский авиационный завод
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