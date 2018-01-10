Обзор поставок транспорта в медицинские учреждения страны за последние 2 месяца

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Подборка пропущенных новостей по транспорту за последние 2 месяца.

1. Новые комфортабельные машины Скорой помощи поступают в города и районы приамурья

Благодаря пополнению парка медицинских автомобилей сократится время ожидания «скорой помощи». В регион пришли11 автомобилей «скорой помощи», оборудованных современной медаппаратурой марки «ГАЗель» и «УАЗ».





© amurobl.ru

Автомобили «скорой помощи» отправятся в Свободненскую, Михайловскую, Магдагачинскую, Селемджинскую, Зейскую, Ромненскую и Откябрьскую районные больницы. Один автомобиль поступит в автопарк Амурской областной клинической больницы, две машины выделено для обслуживания населения Сковородинской центральной районной больницы.

http://www.amurobl.ru/wps…/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

2. 10 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОСТУПИЛИ В ЕАО





© eao.ru

Еврейская автономная область получила десять новых машин скорой медицинской помощи: 6 марки УАЗ 39623 и 4 — марки ГАЗ A6BR23 «NEXT». Средства на их приобретение выделены из резервного фонда Президента Российской Федерации по распоряжению Правительства РФ.

— Все автомобили 2017 года выпуска и оснащены самым современным оборудованием, которое позволяет оказывать весь комплекс необходимых реанимационных мероприятий как в дороге, так и по месту оказания помощи, — отметил главный врач ОГБ УЗ «Станция скорой медицинской помощи» Леонид Гуленок. — Автомобили полностью укомплектованы и готовы к работе.

По словам Леонида Гуленка, в январе после прохождения регистрации в ГИБДД, постановки на учет машины будут распределены по районам и в областной центр. Сегодня в структуре областной службы скорой медицинской помощи находятся отделения районов, как раз для них и заказывались более проходимые машины УАЗ В первую очередь они пойдут в села Ленинское и Биджан Ленинского района, с. Бирофельд Биробиджанского района, а также в п. Волочаевка-2, позже — в п. Николаевку и п. Приамурский Смидовичского района. Новые автомобили марки ГАЗ A6BR23 «NEXT» останутся в областном центре. Бригады врачей и фельдшеров, которые на них будут работать, владеют всеми необходимыми навыками.

http://www.eao.ru/guberna...omoshchi-postupili-v-eao/

3. НОВЫЕ АВТОМАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ ГОТОВЯТСЯ К ОТПРАВКЕ В РАЙОНЫ ПРИМОРЬЯ



Новые автомашины скорой помощи готовятся к отправке в районы Приморья

© primorsky.ru

Первые шесть автомашин скорой медицинской помощи Приморья получили сегодня, 29 декабря, государственные регистрационные номера. Современные автомобили, укомплектованные всем необходимым оборудованием, готовятся к отправке в районы края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, поставка автомобилей осуществлена за счет средств федерального бюджета. Все они произведены на ГАЗе. Среди новых машин — одна автомашина «Газель NEXT» с задним приводом и пять полноприводных «Соболь 4×4», так называемого «северного» исполнения.

«Машины оснащены системами видеорегистрации, сейфом для хранения лекарственных препаратов, дополнительными приборами отопления, кондиционированием и могут обеспечивать комфортное перемещение как медицинских бригад, так и пациентов. В каждой машине есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование», — сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

http://www.primorsky.ru/news/138393/

4. В Иркутскую область поступили 17 автомобилей скорой помощи, приобретенных за счет средств федерального бюджета



В Иркутскую область поступили 17 автомобилей скорой помощи, приобретенных за счет средств федерального бюджета

© irkobl.ru

Приобретенная техника относится к классу В и предназначена для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Кроме машин, приобретенных на средства федерального бюджета, в 2017 году министерству здравоохранения Иркутской области из регионального бюджета выделены 156,7 млн рублей на покупку 108 автомобилей скорой помощи класса, А повышенной проходимости для нужд медицинских организаций, расположенных в отдаленных населенных пунктах Иркутской области. На 2018 год предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 100 млн рублей для покупки 67 машин.

http://irkobl.ru/news/259632/

5. Новосибирские медики получили 20 автомобилей скорой помощи различных типов, а также автобус, оснащённый для перевозки маломобильных пассажиров





© nso.ru

Укомплектована целая автоколонна автомобилей скорой медицинской помощи — 20 машин двух классов, а также медавтобус марки ПАЗ для перевозки маломобильных групп граждан, в частности — в креслах-колясках. Есть автомобили комфорт-класса, в том числе реанимобиль «Мерседес», есть и «скорые» на базе автомобилей УАЗ повышенной проходимости — специально для обслуживания отдалённых населённых пунктов.

http://www.nso.ru/news/28372

6. В Пермском крае обновляется парк автомобилей «скорой помощи»





© Фото из открытых источников

Станции скорой помощи по всему краю получат новые автомобили до конца года. Накануне новогодних каникул в Пермский край за счет средств федерального бюджета поступил 21 новый автомобиль скорой медицинской помощи. В начале 2018 года ожидается поступление еще 9 машин.

Поступившие машины будут распределены по всему краю. В первую очередь, они будут направлены в те территории, где автопарк уже устарел и перешагнул пятилетний порог. Новые машины появятся в Березниках, Кудымкаре, Лысьве, Чусовом, Соликамске, в Пермском, Горнозаводском, Гайнском, Нытвенском и других районах края.

http://permkrai.ru/news/v...mobiley-skoroy-pomoshchi/

7. Три медицинские организации Башкортостана получили восемь реанимобилей





© bashkortostan.ru

Медицинские организации Республики Башкортостан получили восемь реанимобилей. На закупку автомобилей скорой медицинской помощи было выделено более 58 млн. рублей из бюджета республики.По три реанимобиля получили Республиканская детская клиническая больница и Республиканская клиническая больница имени Г. Г.Куватова, два автотранспорта — Городская детская клиническая больница № 17 г. Уфа. Именно в этих трех медицинских учреждениях организована Служба санитарной авиации республики.

https://www.bashkortostan.../presscenter/news/691936/

8. Больницы Республики Коми получили к Новому Году новый автотранспорт

13 карет скорой помощи приобретены за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации государственной программы по обновлению транспортных средств для учреждений здравоохранения и образования.

Ещё 12 автомобилей скорой помощи сегодня были переданы в рамках социально-экономического партнёрства между Правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ». Ключи вручил вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид.

http://rkomi.ru/news/61045/

9. В Астраханскую область поступили новые автомобили скорой помощи

15 декабря на территории Астраханского государственного театра Оперы и Балета состоится торжественное вручение ключей от новых автомобилей «скорой помощи». 9 «скорых» пополнят автопарк астраханских медицинских учреждений — шесть автомобилей на базе УАЗов и три — на базе ГАЗЕЛИ класса «В».

УАЗы пополнят автопарки больниц в районах области — в Ахтубинской, Икрянинской, Камызякской, Володарской, Лиманской и Приволжской РБ. ГАЗЕЛИ останутся в Астрахани — в Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

https://www.astrobl.ru/news/102433

10. В областные учреждения здравоохранения переданы новые автомобили скорой медицинской помощи

В учреждения здравоохранения Ивановской области передан 21 новый автомобиль скорой медицинской помощи.

http://www.ivanovoobl.ru/press?type=news&id=10574

11. Фельдшеры ФАПов Ефремовского и Каменского районов Тульской области получили служебные автомобили





© tularegion.ru

24 ноября на территории Ефремовской районной больницы министр здравоохранения Тульской области ключи от автомобилей ВАЗ-2131 фельдшерам ФАПов Ефремовского и Каменского районов.

Также ключи от автомобиля получила фельдшер здравпункта «Соклаковский» Каменского района Елена Кунилова. Ее фельдшерский здравпункт расположен в с. Соклаково. До ближайшей больницы — 16 км. Фельдшер обслуживает 9 населенных пунктов. Помощи медика ждут более 330 человек.

https://tularegion.ru/pre...elease/?ELEMENT_ID=114815

12. В Костромскую область поступили новые машины скорой помощи





© Фото из открытых источников

Первые пять машин уже поступили в регион, еще 5 придет в течение следующей недели. Кроме того, до конца 2017 года в регион поступят 2 автомобиля по программе моногородов, их направят в Галич и Мантурово. Сегодня об этом рассказал директор департамента здравоохранения Евгений Нечаев. При комплектации автомобилей Министерством здравоохранения РФ учитываются пожелания регионов. Так, вновь поступившие машины оснащены современным светодиодным освещением и звуковыми сигналами. Салон транспортных средств стал более просторным. Это позволяет спокойно работать бригаде из двух человек. Также в машине есть возможность прямого сообщения салона и кабины водителя, где во время движения автомобиля находится врач. В экстренной ситуации медик сможет получить доступ к пациенту без дополнительных остановок.

http://www.adm44.ru/news/...e5-9c60-904315c95436.aspx

13. В Ингушетию поступили 12 машин скорой помощи

Ключи от 10 машин скорой помощи и двух реанимобилей вручили руководителям медицинских учреждений республики. Торжественная церемония прошла в Магасе перед площадью Алания.

http://www.ingushetia.ru/...elyam_meduchrezhdeniy_ri/

14. В Туве 35 учреждений социальной сферы получили новый автотранспорт

http://gov.tuva.ru/press_...ter/news/transport/34216/

Ключи от автобуса «FordTransit», предназначенного для перевозки инвалидов получили Хову-Аксынский дом-интернат, Дургенский дом-интернат и Департамент по социальной политике мэрии г. Кызыла, который должен оказывать качественную социальную помощь жителям столицы. Микроавтобусы, на приобретение которых ушло более 7 млн. рублей, оснащены поручнями и креплением для инвалидной коляски и электро-подъемником с пультом управления.

Существенно пополняется санитарный автопарк здравоохранения Тувы.

Специализированные автомобили российского производства для оказания скорой медицинской помощи направляются остронуждающимся медицинским организациям — 8 машин получили районные больницы, 2 единицы транспорта укрепят материально-техническую базу Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, который обслуживает экстренные, связанные с ДТП и другими чрезвычайными происшествиями вызовы.

http://gov.tuva.ru/press_...ter/news/transport/34216/

Итого: в медучреждения за последние 2 месяца и начало нового года года поступило 180 машин Скорой помощи…