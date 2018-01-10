Обзор поставок транспорта в медицинские учреждения страны за последние 2 месяца
Подборка пропущенных новостей по транспорту за последние 2 месяца.
1. Новые комфортабельные машины Скорой помощи поступают в города и районы приамурья
Благодаря пополнению парка медицинских автомобилей сократится время ожидания «скорой помощи». В регион пришли11 автомобилей «скорой помощи», оборудованных современной медаппаратурой марки «ГАЗель» и «УАЗ».
Автомобили «скорой помощи» отправятся в Свободненскую, Михайловскую, Магдагачинскую, Селемджинскую, Зейскую, Ромненскую и Откябрьскую районные больницы. Один автомобиль поступит в автопарк Амурской областной клинической больницы, две машины выделено для обслуживания населения Сковородинской центральной районной больницы.
http://www.amurobl.ru/wps…/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
2. 10 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОСТУПИЛИ В ЕАО
Еврейская автономная область получила десять новых машин скорой медицинской помощи: 6 марки УАЗ 39623 и 4 — марки ГАЗ A6BR23 «NEXT». Средства на их приобретение выделены из резервного фонда Президента Российской Федерации по распоряжению Правительства РФ.
— Все автомобили 2017 года выпуска и оснащены самым современным оборудованием, которое позволяет оказывать весь комплекс необходимых реанимационных мероприятий как в дороге, так и по месту оказания помощи, — отметил главный врач ОГБ УЗ «Станция скорой медицинской помощи» Леонид Гуленок. — Автомобили полностью укомплектованы и готовы к работе.
По словам Леонида Гуленка, в январе после прохождения регистрации в ГИБДД, постановки на учет машины будут распределены по районам и в областной центр. Сегодня в структуре областной службы скорой медицинской помощи находятся отделения районов, как раз для них и заказывались более проходимые машины УАЗ В первую очередь они пойдут в села Ленинское и Биджан Ленинского района, с. Бирофельд Биробиджанского района, а также в п. Волочаевка-2, позже — в п. Николаевку и п. Приамурский Смидовичского района. Новые автомобили марки ГАЗ A6BR23 «NEXT» останутся в областном центре. Бригады врачей и фельдшеров, которые на них будут работать, владеют всеми необходимыми навыками.
http://www.eao.ru/guberna...omoshchi-postupili-v-eao/
3. НОВЫЕ АВТОМАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ ГОТОВЯТСЯ К ОТПРАВКЕ В РАЙОНЫ ПРИМОРЬЯ
Первые шесть автомашин скорой медицинской помощи Приморья получили сегодня, 29 декабря, государственные регистрационные номера. Современные автомобили, укомплектованные всем необходимым оборудованием, готовятся к отправке в районы края.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, поставка автомобилей осуществлена за счет средств федерального бюджета. Все они произведены на ГАЗе. Среди новых машин — одна автомашина «Газель NEXT» с задним приводом и пять полноприводных «Соболь 4×4», так называемого «северного» исполнения.
«Машины оснащены системами видеорегистрации, сейфом для хранения лекарственных препаратов, дополнительными приборами отопления, кондиционированием и могут обеспечивать комфортное перемещение как медицинских бригад, так и пациентов. В каждой машине есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование», — сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.
http://www.primorsky.ru/news/138393/
4. В Иркутскую область поступили 17 автомобилей скорой помощи, приобретенных за счет средств федерального бюджета
Приобретенная техника относится к классу В и предназначена для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.
Кроме машин, приобретенных на средства федерального бюджета, в 2017 году министерству здравоохранения Иркутской области из регионального бюджета выделены 156,7 млн рублей на покупку 108 автомобилей скорой помощи класса, А повышенной проходимости для нужд медицинских организаций, расположенных в отдаленных населенных пунктах Иркутской области. На 2018 год предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 100 млн рублей для покупки 67 машин.
5. Новосибирские медики получили 20 автомобилей скорой помощи различных типов, а также автобус, оснащённый для перевозки маломобильных пассажиров
Укомплектована целая автоколонна автомобилей скорой медицинской помощи — 20 машин двух классов, а также медавтобус марки ПАЗ для перевозки маломобильных групп граждан, в частности — в креслах-колясках. Есть автомобили комфорт-класса, в том числе реанимобиль «Мерседес», есть и «скорые» на базе автомобилей УАЗ повышенной проходимости — специально для обслуживания отдалённых населённых пунктов.
6. В Пермском крае обновляется парк автомобилей «скорой помощи»
Станции скорой помощи по всему краю получат новые автомобили до конца года. Накануне новогодних каникул в Пермский край за счет средств федерального бюджета поступил 21 новый автомобиль скорой медицинской помощи. В начале 2018 года ожидается поступление еще 9 машин.
Поступившие машины будут распределены по всему краю. В первую очередь, они будут направлены в те территории, где автопарк уже устарел и перешагнул пятилетний порог. Новые машины появятся в Березниках, Кудымкаре, Лысьве, Чусовом, Соликамске, в Пермском, Горнозаводском, Гайнском, Нытвенском и других районах края.
http://permkrai.ru/news/v...mobiley-skoroy-pomoshchi/
7. Три медицинские организации Башкортостана получили восемь реанимобилей
Медицинские организации Республики Башкортостан получили восемь реанимобилей. На закупку автомобилей скорой медицинской помощи было выделено более 58 млн. рублей из бюджета республики.По три реанимобиля получили Республиканская детская клиническая больница и Республиканская клиническая больница имени Г. Г.Куватова, два автотранспорта — Городская детская клиническая больница № 17 г. Уфа. Именно в этих трех медицинских учреждениях организована Служба санитарной авиации республики.
https://www.bashkortostan.../presscenter/news/691936/
8. Больницы Республики Коми получили к Новому Году новый автотранспорт
13 карет скорой помощи приобретены за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации государственной программы по обновлению транспортных средств для учреждений здравоохранения и образования.
Ещё 12 автомобилей скорой помощи сегодня были переданы в рамках социально-экономического партнёрства между Правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ». Ключи вручил вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид.
9. В Астраханскую область поступили новые автомобили скорой помощи
15 декабря на территории Астраханского государственного театра Оперы и Балета состоится торжественное вручение ключей от новых автомобилей «скорой помощи». 9 «скорых» пополнят автопарк астраханских медицинских учреждений — шесть автомобилей на базе УАЗов и три — на базе ГАЗЕЛИ класса «В».
УАЗы пополнят автопарки больниц в районах области — в Ахтубинской, Икрянинской, Камызякской, Володарской, Лиманской и Приволжской РБ. ГАЗЕЛИ останутся в Астрахани — в Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
https://www.astrobl.ru/news/102433
10. В областные учреждения здравоохранения переданы новые автомобили скорой медицинской помощи
В учреждения здравоохранения Ивановской области передан 21 новый автомобиль скорой медицинской помощи.
http://www.ivanovoobl.ru/press?type=news&id=10574
11. Фельдшеры ФАПов Ефремовского и Каменского районов Тульской области получили служебные автомобили
24 ноября на территории Ефремовской районной больницы министр здравоохранения Тульской области ключи от автомобилей ВАЗ-2131 фельдшерам ФАПов Ефремовского и Каменского районов.
Также ключи от автомобиля получила фельдшер здравпункта «Соклаковский» Каменского района Елена Кунилова. Ее фельдшерский здравпункт расположен в с. Соклаково. До ближайшей больницы — 16 км. Фельдшер обслуживает 9 населенных пунктов. Помощи медика ждут более 330 человек.
https://tularegion.ru/pre...elease/?ELEMENT_ID=114815
12. В Костромскую область поступили новые машины скорой помощи
Первые пять машин уже поступили в регион, еще 5 придет в течение следующей недели. Кроме того, до конца 2017 года в регион поступят 2 автомобиля по программе моногородов, их направят в Галич и Мантурово. Сегодня об этом рассказал директор департамента здравоохранения Евгений Нечаев. При комплектации автомобилей Министерством здравоохранения РФ учитываются пожелания регионов. Так, вновь поступившие машины оснащены современным светодиодным освещением и звуковыми сигналами. Салон транспортных средств стал более просторным. Это позволяет спокойно работать бригаде из двух человек. Также в машине есть возможность прямого сообщения салона и кабины водителя, где во время движения автомобиля находится врач. В экстренной ситуации медик сможет получить доступ к пациенту без дополнительных остановок.
http://www.adm44.ru/news/...e5-9c60-904315c95436.aspx
13. В Ингушетию поступили 12 машин скорой помощи
Ключи от 10 машин скорой помощи и двух реанимобилей вручили руководителям медицинских учреждений республики. Торжественная церемония прошла в Магасе перед площадью Алания.
http://www.ingushetia.ru/...elyam_meduchrezhdeniy_ri/
14. В Туве 35 учреждений социальной сферы получили новый автотранспорт
http://gov.tuva.ru/press_...ter/news/transport/34216/
Ключи от автобуса «FordTransit», предназначенного для перевозки инвалидов получили Хову-Аксынский дом-интернат, Дургенский дом-интернат и Департамент по социальной политике мэрии г. Кызыла, который должен оказывать качественную социальную помощь жителям столицы. Микроавтобусы, на приобретение которых ушло более 7 млн. рублей, оснащены поручнями и креплением для инвалидной коляски и электро-подъемником с пультом управления.
Существенно пополняется санитарный автопарк здравоохранения Тувы.
Специализированные автомобили российского производства для оказания скорой медицинской помощи направляются остронуждающимся медицинским организациям — 8 машин получили районные больницы, 2 единицы транспорта укрепят материально-техническую базу Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, который обслуживает экстренные, связанные с ДТП и другими чрезвычайными происшествиями вызовы.
http://gov.tuva.ru/press_...ter/news/transport/34216/
Итого: в медучреждения за последние 2 месяца и начало нового года года поступило 180 машин Скорой помощи…
- Виктор Качурак
- 10.01.201810:45
- 1
10.01.1817:59:45